2 Trainset KRL Baru dari China Datang, Ini Jadwal Beroperasinya

KRL Baru dari China Tiba di Indonesia. (Foto: Okezone.com/KAI)

JAKARTA - KAI Commuter menerima kedatangan Kereta Rel Listrik (KRL) baru sebanyak 2 trainset atau 24 kereta (SF12) dari CCRC Sifang di Pelabuhan Tanjung Priok. Satu trainset KRL baru sebelumnya telah datang pada akhir Januari 2025.

1. KRL dari China

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menjelaskan, kedatangan sarana KRL baru ini merupakan tiga dari total 11 trainset yang dipesan oleh KAI Commuter.

"Hingga saat ini, total KAI Commuter telah mendatangkan 36 unit kereta atau sebanyak tiga trainset KRL baru," ujarnya, Rabu (12/3/2025).

Joni juga menegaskan bahwa proses kedatangan sarana baru ini, KAI Commuter selalu memantau timeline untuk menjaga agar rencana time delivery -nya sesuai.

"Penambahan sarana KRL baru ini merupakan usaha KAI Commuter untuk melakukan pergantian atau replacement atas sarana KRL yang akan memasuki masa konservasi," sambungnya.

2. KRL Dikirim ke Depo

Rangkaian-rangkaian KRL baru tersebut juga akan dikirim ke Depo KRL Depok untuk dilakukan pengecekan awal secara menyeluruh sebelum dilakukan asesmen internal oleh KAI Commuter.

Setelahnya baru dilakukan pengujian oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan sesuai dengan Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri.