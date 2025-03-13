3,4 Juta Kendaraan Bakal Melintas Lewat Tol Tangerang-Merak saat Mudik Lebaran 2025

SUBANG - Tol Tangerang-Merak diprediksi menjadi jalur mudik Lebaran 2025 yang sangat padat. Diprediksi 3,4 juta kendaraan melintas, para pemudik yang hendak menyebrang melalui Pelabuhan Merak diimbau untuk mempersiapkan diri dan memperhatikan sejumlah hal demi kenyamanan dan keamanan.

1. Persiapan Tol Merak

Chief Executive Officer Astra Infra, Firman Yosafat Siregar mengungkapkan, persiapan Astra Infra di Tol Tangerang-Merak yang sudah dilakukan seperti menyelesaikan penambahan lajur ketiga untuk sebagian ruas Tol Tangerang-Merak.

Astra Infra Toll Road Tangerang-Merak akan mengoperasikan secara fungsional lajur ke-3 segmen Serang Barat-Cilegon Timur yang sudah selesai proyek konstruksinya di tahun 2024.

Kemudian dalam meningkatkan kenyamanan berkendara bagi pengguna jalan menjadi salah satu fokus Astra Infra Toll Road Tangerang-Merak adalah mempersiapkan layanan terbaik pada momen arus mudik dan balik Lebaran 2025 ini.

"Pada periode lebaran tahun ini, diprediksi terdapat 3,4 juta kendaraan yang akan melintasi ruas tol Tangerang-Merak," ujarnya, Kamis (13/3/2025).

2. Puncak Arus Mudik Lebaran

Diperkirakan puncak arus mudik Lebaran akan terjadi pada Kamis, 27 Maret 2025, dengan estimasi 179 ribu kendaraan melintas. Sementara itu puncak arus balik Lebaran diprediksi pada Jumat, 11 April 2025 dengan estimasi 167 ribu kendaraan melintas.

Demi menjamin kelancaran proses transaksi, dilakukan peningkatan kapasitas melalui penyediaan mobile reader dan pengoperasian penuh gardu tandem di Gerbang Tol Cikupa, Cilegon Timur dan Merak.

3. Antisipasi Kepadatan Menuju Pelabuhan Merak

Sebagai upaya dalam mengantisipasi antrean kendaraan di Pelabuhan Merak, ASTRA Infra Toll Road Tangerang-Merak secara aktif melakukan koordinasi dengan kepolisian dalam penerapan delaying system pada beberapa titik seperti Gerbang Tol Cikupa, rest area KM 43 dan rest area KM 68.