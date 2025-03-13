Ini Cara Prabowo Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem di RI

JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan kemiskinan ekstrem harus tepat sasaran. Sehingga, seluruh bentuk bantuan sosial (bansos) dan subsidi tepat sasaran harus jadi prioritas.

“Salah satu isu penting adalah konsolidasi seluruh bentuk bantuan sosial dan subsidi menjadi tepat sasaran sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas. Sehingga, APBN yang akan menangani kemiskinan ini akan lebih dikonsolidasikan supaya tepat sasaran,” jelas Cak Imin usai memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

1. Data Tunggal Penerima Bansos

Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan jika filantropi atau lembaga keumatan lainnya menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam menyalurkan zakat atau bantuan, maka angka kemiskinan ekstrem pun terbantu untuk turun.

“Mengkonsolidasikan pundi-pundi dana umat masyarakat agar berfokus kepada kemiskinan, terutama badan amal zakat, baznas, kita harapkan untuk mengkonsolidir agar prioritasnya ditujukan kepada penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, penguatan sistem data dan kolaborasi antar lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah sangat krusial untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia secara efektif dan efisien.