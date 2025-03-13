Harta Kekayaan Herman Deru di LHKPN, Gubernur Sumsel yang Usul CPNS Tiru Leluhur Usir Penjajah dengan Bambu Runcing

Harta Kekayaan Herman Deru di LHKPN, Gubernur Sumsel yang Usul CPNS Tiru Leluhur Usir Penjajah dengan Bambu Runcing (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harta kekayaan Herman Deru di LHKPN menarik disimak. Gubernur Sumsel itu jadi perhatian setelah usul CPNS tiru leluhur usir penjajah dengan bambu runcing.

Usulan itu dilontarkan Herman guna menanggapi penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) di wilayahnya. Menurutnya, penundaan pengangkatan CASN terjadi karena berbagai faktor yang perlu disesuaikan.

Setelahnya, Herman pun memberi petuah dan mengusulkan para CASN itu meniru semangat leluhur yang pernah mengusir penjajah dengan bambu runcing. Tentu, ini bukan berarti mereka harus benar-benar menggunakan bambu runcing secara fisik, melainkan sebatas kalimat simbolis agar CASN tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan di depan mereka, termasuk penundaan pengangkatan.

"Kalau sekedar mundur, leluhur kita dulu pakai bambu runcing melawan penjajah lagi tidak apa-apa. Sekali-sekali mengabdi untuk negara," ucap Herman.

Rincian Harta Kekayaan Herman Deru di LHKPN

Saat ini, Herman Deru menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Sejalan dengan statusnya, ia juga berkewajiban melaporkan harta kekayaan.

Mengacu data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Herman Deru terakhir kali melapor pada Maret 2024. Dari situ, diketahui bahwa ia memiliki total kekayaan mencapai Rp143.200.649.580 atau Rp143 miliar.

Harta kekayaan yang dimiliki Herman Deru terbagi atas berbagai jenis aset berbeda. Adapun penyumbang terbesarnya berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan sebesar Rp132,5 miliar.

Lebih jauh, berikut ini berbagai aset Herman Deru sebagaimana dilaporkan ke LHKPN KPK:

A. Tanah dan Bangunan Rp132.552.015.000

-Tanah dan Bangunan Seluas 7097 M2/383 M2 di Kab / Kota Oku Timur, Hasil Sendiri Rp837.783.000

-Tanah dan Bangunan Seluas 2525 M2/608 M2 di Kab / Kota Palembang , Hasil Sendiri Rp3.042.500.000

-Tanah dan Bangunan Seluas 2555 M2/254 M2 di Kab / Kota Ogan Komering Ulu Timur, Hasil Sendiri Rp722.320.000

-Tanah Dan Bangunan Seluas 1380 M2/212 M2 di Kab / Kota Ogan Komering Ulu Timur, Hasil Sendiri Rp390.912.000

-Tanah Seluas 15350 M2 di Kab / Kota Palembang ,Hasil Sendiri Rp63.779.250.000

-Tanah Seluas 15350 M2 di Kab / Kota Palembang ,Hasil Sendiri Rp63.779.250.000