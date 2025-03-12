Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Harta Kekayaan Otto Toto Sugiri, Bill Gates-nya Indonesia

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |07:06 WIB
Segini Harta Kekayaan Otto Toto Sugiri, Bill Gates-nya Indonesia
Segini Harta Kekayaan Otto Toto Sugiri, Bill Gates-nya Indonesia (Foto: Okezone/DCI)
A
A
A

JAKARTA - Otto Toto Sugiri menarik perhatian publik karena memiliki harta kekayaan Rp112,4 triliun. Harta Kekayaan Otto Toto Sugiri melonjak naik karena kenaikan harga saham PT DCI Indonesia Tbk.

Berikut harta kekayaan Otto Toto Sugiri yang dirangkum oleh Okezone.

1. Harta Kekayaan Otto Toto Sugiri

Kegagalan-kegagalan ini menyoroti sisi lain dari perjalanan karier kewirausahaannya, yang selama ini sering dipandang sebagai sosok yang berhasil di industri hiburan dan bisnis. Berikut ini adalah ulasan lengkap mengenai situasi tersebut.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (10/3/2025) pukul 09.55 kini harga saham tembus level DCII Rp169.950. Ini menjadi level tertinggi sepanjang masa (ATH) baru sejak DCII melantai di bursa pada Januari 2021.Dengan harga saat ini, saham DCII juga menjadi yang termahal di bursa.

Dengan kenaikan harga saham DCI Indonesia Tbk (DCII), kini harta kekayaan Otto Toto Sugiri meroket menjadi USD6,9 miliar atau setara Rp112,4 triliun (kurs Rp16.300 per USD) dan menduduki peringkat 6 dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Demikian dilansir Forbes real time billionaires 2025.

Padahal, sebelumnya harta kekayaan Otto Toto Sugiri mencapai USD2,21 miliar atau sekira Rp36 triliun dan menduduki peringkat 26 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2024.

Otto Toto Sugiri merupakan CEO dan pendiri DCI Indonesia, perusahaan pusat data di Indonesia yang didirikan pada tahun 2011. Perusahaan ini menyediakan layanan infrastruktur pusat data yang aman dan andal bagi perusahaan teknologi, perbankan, dan berbagai industri lainnya di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/455/3189860/orang_terkaya_di_indonesia-gbG4_large.png
Kekayaan 50 Orang Terkaya RI Tembus Rp5.093,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188793/orang_kaya-U8S0_large.jpg
Viral, Crazy Rich Asal Swedia Johan Eliasch Borong 400 Ribu Hektar Hutan Agar Tak Ditebang Sembarangan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188788/harta_kekayaan_denny_caknan-Mg9D_large.jpg
Segini Kekayaan Denny Caknan yang Donasi Rp1 Miliar untuk Beli Hutan di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187998/bbm_pertamina-Q7tT_large.jpg
Terungkap, Orang Super Kaya RI Masih Nikmati Subsidi Rp498,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/455/3187668/bencana-wmlT_large.jpg
Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/455/3187489/sawit-Nnbc_large.jpg
Daftar 7 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Bisnis Sawit
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement