Segini Harta Kekayaan Otto Toto Sugiri, Bill Gates-nya Indonesia

JAKARTA - Otto Toto Sugiri menarik perhatian publik karena memiliki harta kekayaan Rp112,4 triliun. Harta Kekayaan Otto Toto Sugiri melonjak naik karena kenaikan harga saham PT DCI Indonesia Tbk.

Berikut harta kekayaan Otto Toto Sugiri yang dirangkum oleh Okezone.

1. Harta Kekayaan Otto Toto Sugiri

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (10/3/2025) pukul 09.55 kini harga saham tembus level DCII Rp169.950. Ini menjadi level tertinggi sepanjang masa (ATH) baru sejak DCII melantai di bursa pada Januari 2021.Dengan harga saat ini, saham DCII juga menjadi yang termahal di bursa.

Dengan kenaikan harga saham DCI Indonesia Tbk (DCII), kini harta kekayaan Otto Toto Sugiri meroket menjadi USD6,9 miliar atau setara Rp112,4 triliun (kurs Rp16.300 per USD) dan menduduki peringkat 6 dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Demikian dilansir Forbes real time billionaires 2025.

Padahal, sebelumnya harta kekayaan Otto Toto Sugiri mencapai USD2,21 miliar atau sekira Rp36 triliun dan menduduki peringkat 26 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2024.

Otto Toto Sugiri merupakan CEO dan pendiri DCI Indonesia, perusahaan pusat data di Indonesia yang didirikan pada tahun 2011. Perusahaan ini menyediakan layanan infrastruktur pusat data yang aman dan andal bagi perusahaan teknologi, perbankan, dan berbagai industri lainnya di Indonesia.