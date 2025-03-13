Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

4 Perusahaan Milik Prajogo Pangestu Konglomerat Indonesia

Rizky Darmawan , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |23:04 WIB
4 Perusahaan Milik Prajogo Pangestu Konglomerat Indonesia
4 Perusahaan Milik Prajogo Pangestu Konglomerat Indonesia (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Empat perusahaan milik Prajogo Pangestu salah satu konglomerat di Indonesia. Sosok pengusaha asal Kalimantan Barat itu tengah disorot usai kehilangan sebagian besar hartanya hanya dalam waktu beberapa bulan.

Prajogo Pangestu mengalami penurunan signifikan dalam kekayaannya baru-baru ini. Penurunan ini terutama disebabkan oleh anjloknya harga saham perusahaan-perusahaan di bawah naungan Grup Barito, yang dimilikinya.

Pada awal 2024, kekayaan Prajogo Pangestu mencapai USD53,5 miliar. Namun, pada Januari 2024, kekayaannya turun menjadi USD42,1 miliar, kehilangan sekitar USD11,4 miliar atau setara Rp177 triliun dalam satu hari, akibat penurunan saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan Chandra Asri Pacific (TPIA).

Penurunan kekayaan berlanjut pada Februari 2025, dengan kekayaan bersih Prajogo berkurang sebesar USD5,43 miliar atau sekitar Rp88,7 triliun, menurun 18,3% menjadi USD24,9 miliar.

Pada Maret 2025, kekayaan Prajogo kembali turun, kehilangan sekitar USD9,2 miliar atau Rp149,8 triliun, seiring dengan melemahnya saham-saham Grup Barito.

Penurunan drastis ini membuat Prajogo Pangestu tidak lagi memegang posisi sebagai orang terkaya di Indonesia, menunjukkan betapa volatilnya kekayaan yang terkait erat dengan fluktuasi pasar saham.

1. PT Barito Pacific Tbk (BRPT)

Didirikan pada tahun 1979 sebagai perusahaan pengolahan kayu dengan nama PT Barito Pacific Timber, perusahaan ini berkembang pesat dan melakukan penawaran umum perdana (IPO) pada tahun 1993.

Seiring berjalannya waktu, Barito Pacific melakukan diversifikasi bisnis ke sektor petrokimia, energi, properti, dan lainnya.

2. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA)

Melalui Barito Pacific, Prajogo mengakuisisi mayoritas saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, menjadikannya produsen petrokimia terbesar di Indonesia.

Chandra Asri memproduksi berbagai produk petrokimia yang menjadi bahan baku industri plastik dan kimia lainnya.

 


