Harta Kekayaan KSAD Maruli Simanjuntak yang Komentar soal Percepatan Kenaikan Pangkat Letkol Teddy

Harta kekayaan KSAD Maruli Simanjuntak, yang komentar soal Percepatan Kenaikan Pangkat Mayor Teddy (Foto: Okezone)

JAKARTA – Harta kekayaan KSAD Maruli Simanjuntak, yang komentar soal Percepatan Kenaikan Pangkat Mayor Teddy. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak angkat suara terkait keputusan kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol), yang merupakan kewenangan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan dirinya.

Maruli meminta agar keputusan tersebut tidak diintervensi karena telah dilakukan secara profesional.

"Jadi itu kewenangan kami (Panglima TNI dan KSAD), jangan diintervensi terus. Kami bekerja secara profesional, jika sudah diputuskan, kami akan ikut (melaksanakan keputusan)," ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (12/3/2025).

Ia juga mempertanyakan pihak-pihak yang mempersoalkan kenaikan pangkat tersebut, terutama yang membandingkannya dengan prajurit yang bertugas di Papua. Maruli menegaskan bahwa Teddy diberikan kenaikan pangkat karena dinilai mampu membantu Presiden Prabowo Subianto dalam tugas-tugasnya.

"Kalau ada orang yang pernah di Papua, bertempur betul, dan komplain pangkatnya tidak naik, saya ingin tahu siapa orangnya. Betul enggak dia benar-benar bertempur atau pernah perang enggak dia?" katanya.

Maruli juga menekankan bahwa profesionalitas dan netralitas TNI telah diatur dalam Undang-Undang (UU) TNI, sehingga tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut.

Harta Kekayaan KSAD Maruli Simnjuntak Capai Rp52 Miliar

Selain isu kenaikan pangkat, Maruli juga tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp52.889.538.310 atau sekitar Rp52 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2021.

Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas dan setara kas, serta utang.

Rincian Harta Kekayaan Maruli Simanjuntak



1. Tanah dan Bangunan

Maruli memiliki sejumlah aset properti di berbagai daerah, antara lain:

Tanah dan bangunan di Bandung (266 m²/199 m²) senilai Rp1,72 miliar

Bangunan di Jakarta Selatan (87 m²) senilai Rp1,42 miliar

Bangunan di Jakarta Selatan (78,5 m²) senilai Rp1,28 miliar

Tanah dan bangunan di Jakarta Selatan (212 m²/179 m²) senilai Rp3,67 miliar

Tanah di Bogor (500 m²) senilai Rp800 juta

Tanah di Bandung (850 m²) senilai Rp4,80 miliar

Tanah di Badung (525 m²) senilai Rp2,95 miliar

Tanah di Buleleng (300 m²) senilai Rp150 juta

Tanah di Bogor (650 m²) senilai Rp828 juta

Tanah di Buleleng (2.875 m²) senilai Rp200 juta

Tanah di Buleleng (1.850 m²) senilai Rp150 juta

Tanah di Rote Ndao (2.970 m²) senilai Rp3,11 juta

Tanah di Rote Ndao (2.017 m²) senilai Rp2,11 miliar