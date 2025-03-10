Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Kisaran Gaji Mayor Teddy Usai Naik Pangkat Jadi Letkol

Lutfan Faizi , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |22:05 WIB
Mengintip Kisaran Gaji Mayor Teddy Usai Naik Pangkat Jadi Letkol
Mengintip Kisaran Gaji Mayor Teddy Usai Naik Pangkat Jadi Letkol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip kisaran gaji Mayor Teddy usai naik pangkat jadi Letkol. Untuk diketahui, pangkat Letnan Kolonel (Letkol) statusnya lebih tinggi dari Mayor, seharusnya angkanya juga lebih besar. 

Teddy Indra Wijaya atau lebih dikenal Mayor Teddy mendapat kenaikan pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol). Kenaikan pangkat tersebut tertuang dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025. 

Setelah mendapat kenaikan satu tingkat, tak sedikit orang yang penasaran dengan kisaran gaji yang akan diterima Teddy dalam pangkat tersebut. Untuk itu, simak ulasannya berikut.

1. Berapa Gaji Mayor Teddy usai Naik Pangkat Jadi Letkol?

Besaran gaji anggota TNI telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas PP Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia. Di dalamnya, terdapat pula ketentuan untuk pemegang pangkat Letnan Kolonel atau Letkol.

Secara umum, besaran gaji pokok bagi prajurit TNI dibedakan atas pangkat dan masa lama kerja atau disebut dengan istilah Masa Kerja Golongan (MKG). Sebagaimana PP di atas, pangkat Letkol statusnya masuk golongan IV dengan nominal Rp3.341.200 - Rp5.491.200.

Jika dibandingkan dengan gaji anggota TNI berpangkat Mayor, angka tersebut bisa menjadi lebih besar apabila memiliki MKG yang lebih tinggi. Diketahui, pangkat Mayor memiliki kisaran gaji Rp3.240.200 - Rp5.324.600.

Selain gaji, seorang anggota TNI juga mendapat tunjangan kinerja (tukin). Ketentuannya bisa dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185236/gaji_kurir-JcAe_large.jpg
Berapa Gaji Kurir Ekpedisi per Bulan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179322/pns-FNXP_large.jpg
Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan di 2025, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177515/gaji_pelatih-SzX5_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Jesus Casas Saat Jadi Pelatih Timnas Irak, Indonesia Sanggup? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/455/3175864/patrick_kluivert-RSJz_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pelatih Patrick Kluivert dengan Graham Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173807/gaji_pegawai_pln-p6bE_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pegawai PLN 2025 di Berbagai Posisi dan Gradenya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173545/gaji-jpKF_large.png
Segini Gaji PPPK Paruh waktu Lulusan SMA, D3 dan S1 di Pulau Jawa 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement