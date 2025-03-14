Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Dirut MIND ID, Maroef Sjamsoeddin: Amanat Ini Tidak Mudah

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |12:12 WIB
Jadi Dirut MIND ID, Maroef Sjamsoeddin: Amanat Ini Tidak Mudah
Maroef Sjamsoeddin Diangkat Jadi Dirut MIND ID. (Foto: Okezone.com/MIND ID)
A
A
A

JAKARTA - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat melakukan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin. Maroef mengungkapkan bahwa tugasnya sebagai pimpinan holding industri pertambangan tidak mudah. 

Maroef mengaku amanah untuk mengelola MIND ID didapat langsung dari Presiden, dan pertanggung jawabannya disampaikan langsung kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Amanat ini memang tidak mudah. Tetapi dengan input masukan, kita bisa menjalankan tugas secara baik,” pungkasnya, Jumat (14/3/2025). 

Maroef menekankan bahwa MIND ID memiliki visi untuk menjadi perusahaan kelas dunia yang mengelola SDA secara berkelanjutan, memberikan nilai tambah, serta memperkuat ketahanan industri tambang.

Komisi VI menilai diangkatnya Maroef merupakan sosok berintegritas yang mampu menyelesaikan berbagai tantangan tata kelola Anggota Grup MIND ID selama ini.

Anggota Komisi VI DPR Mufti Aimah Nurul Anam menyampaikan, MIND ID di bawah kepemimpinan Maroef Sjamsoeddin merupakan harapan untuk dapat menyelesaikan berbagai tantangan tata kelola yang dihadapi Grup MIND ID selama ini.

“Memang semua rakyat sudah menyaksikan bagaimana integritas dari Maroef Sjamsoeddin yang luar biasa yang memiliki keberanian mengungkap kasus di tengah orang-orang yang berkuasa saat itu. Bapak Maroef Sjamsoeddin punya keberanian untuk melakukan itu,” katanya, Jumat (14/3/2025). 

 

Halaman:
1 2
