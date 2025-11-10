Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Pelototi Tambang Nikel Ilegal di Morowali dan Bangka

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |07:43 WIB
Prabowo Pelototi Tambang Nikel Ilegal di Morowali dan Bangka
Prabowo Pelototi Tambang Nikel Ilegal di Morowali dan Bangka (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menindak tegas tambang ilegal di Kabupaten Morowali dan Bangka Belitung. Prabowo pun memberikan perhatian khusus terhadap kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). 
 
Prabowo juga telah meminta laporan langsung dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait penertiban tambang ilegal di Kabupaten Morowali dan Bangka Belitung dalam rapat terbatas yang digelar Minggu (9/11) malam.

"Beliau pertama berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Wakil Panglima TNI karena beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya beliau semua dari Morowali," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai ratas di kediaman Presiden di Jl Kertanegara IV, Jakarta, dikutip Senin (10/11/2025).

Prasetyo menjelaskan Satgas PKH bertugas mengamankan sumber daya alam (SDA) milik negara agar tak dinikmati pihak yang salah. Satgas ini dibentuk pemerintah untuk mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal.

Contohnya di Bangka Belitung, Sabtu (8/11), Satgas Halilintar PKH menertibkan dua lokasi penambangan ilegal.  "Seperti di Bangka Belitung, jadi Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki. Nah, kemarin menengok atau meninjau kondisi di Morowali dan tadi melaporkan kepada Bapak Presiden," tuturnya.

 

