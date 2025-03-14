Era Baru Kadin, Pengurus Masa Bakti 2024-2029 Resmi Dikukuhkan

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia resmi mengukuhkan pengurus untuk masa bakti 2024-2029 hari ini. Pengukuhan didipimpin langsung Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie.

1. Pengukuhan Pengurus Kadin

Adapun pengukuhan ini mengacu pada Surat Keputusan (SK) Kadin Indonesia No.14/DP/3/2025 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Posisi Personalia Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, dan Dewan Pengurus Kadin 2024-2029 yang telah diterbitkan.

“Pada hari ini, Jumat 14 Maret 2025, saya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia akan mengukuhkan pengurus masa bakti 2024-2029. Apakah saudara-saudari bersedia dikukuhkan menjadi pengurus Kadin masa bakti 2024-2029?" ujar Anindya saat membacakan naskah pengukuhan, Jumat (14/3/2025).

“Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pengurus sah untuk menjalankan tugas yang dibebankan pada saudara-saudara, saya terima kasih pada Ketua Dewan Pertimbangan Bapak Arsjad Rasjid,” lanjutnya.

Dari pengukuhan ini, posisi Dewan Kehormatan Kadin Indonesia dipimpin oleh Rosan P Roeslani dengan kursi anggota diisi oleh nama-nama besar seperti Aburizal Bakrie, Mohammad S Hidayat, dan Suryo Bambang Sulistio.

2. Dewan Penasehat Kadin

Kemudian Dewan Penasehat Kadin Indonesia diketuai oleh Hashim Djojohadikusumo bersama dengan tiga wakil ketua yaitu Sharif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Wishnu Wardhana. Andi Syamsudin Arsyad (Haji Isam) dan Otto Toto Sugiri juga masuk di dalamnya sebagai anggota.

Sementara itu Dewan Usaha Kadin Indonesia dipimpin oleh Chairul Tanjung. Sedangkan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dipimpin oleh Arsjad Rasjid.