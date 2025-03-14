Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Era Baru Kadin, Pengurus Masa Bakti 2024-2029 Resmi Dikukuhkan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |13:08 WIB
Era Baru Kadin, Pengurus Masa Bakti 2024-2029 Resmi Dikukuhkan
Pengukuhan Pengurus Kadin Masa Bakti 2024-2029. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia resmi mengukuhkan pengurus untuk masa bakti 2024-2029 hari ini. Pengukuhan didipimpin langsung Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie.

1. Pengukuhan Pengurus Kadin

Adapun pengukuhan ini mengacu pada Surat Keputusan (SK) Kadin Indonesia No.14/DP/3/2025 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Posisi Personalia Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, dan Dewan Pengurus Kadin 2024-2029 yang telah diterbitkan.

“Pada hari ini, Jumat 14 Maret 2025, saya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia akan mengukuhkan pengurus masa bakti 2024-2029. Apakah saudara-saudari bersedia dikukuhkan menjadi pengurus Kadin masa bakti 2024-2029?" ujar Anindya saat membacakan naskah pengukuhan, Jumat (14/3/2025). 

“Dewan Usaha, Dewan Penasihat, Dewan Pengurus sah untuk menjalankan tugas yang dibebankan pada saudara-saudara, saya terima kasih pada Ketua Dewan Pertimbangan Bapak Arsjad Rasjid,” lanjutnya.

Dari pengukuhan ini, posisi Dewan Kehormatan Kadin Indonesia dipimpin oleh Rosan P Roeslani dengan kursi anggota diisi oleh nama-nama besar seperti Aburizal Bakrie, Mohammad S Hidayat, dan Suryo Bambang Sulistio.

2. Dewan Penasehat Kadin

Kemudian Dewan Penasehat Kadin Indonesia diketuai oleh Hashim Djojohadikusumo bersama dengan tiga wakil ketua yaitu Sharif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Wishnu Wardhana. Andi Syamsudin Arsyad (Haji Isam) dan Otto Toto Sugiri juga masuk di dalamnya sebagai anggota.

Sementara itu Dewan Usaha Kadin Indonesia dipimpin oleh Chairul Tanjung. Sedangkan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dipimpin oleh Arsjad Rasjid.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189543//menkeu_purbaya-osDQ_large.jpg
Pengusaha Curhat ke Purbaya soal Kondisi Industri Baja, Alas Kaki hingga Tekstil 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189391//anindya-O7id_large.jpg
Temui Purbaya, Pengusaha Curhat soal Kondisi Industri Baja, Alas Kaki, dan Tekstil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187429//rupiah-TI1W_large.jpeg
Ini Formula Baru UMP 2026, Ada Daerah dengan Gaji Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187383//rapimnas_kadin-SgAV_large.jpg
Kadin Optimis Ekonomi 2026 Tumbuh di Atas 5,5%, Ini 5 Rekomendasi untuk Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187373//anindya-Fk9D_large.jpg
Anindya Bakrie: Rapimnas Kadin 2025 Sukses Hadirkan 1.653 Anggota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187359//hashim-QrBR_large.jpg
RI Kembangkan Tenaga Nuklir, Hashim Ajak Kadin Eksplorasi Tambang Uranium
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement