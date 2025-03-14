38 Kadin Provinsi Siap Bangun Dapur Makan Bergizi Gratis

38 Kadin Provinsi dikerahkan untuk membangun dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa pengusaha siap berkontribusi membangun infrastruktur dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adapun sebanyak 38 Kadin Provinsi dikerahkan untuk membangun dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

1. Kadin Dukung Program MBG

Hal ini disampaikan Anin dalam Audiensi Kadin Indonesia bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).

“Dari sini datang Kadin dari 38 provinsi yang ingin sekali berdialog dengan BGN. Kadin ini sebagai mitra strategis pemerintah, fokus kepada membantu pemerintah mensukseskan program besar, seperti makan bergisi gratis,” kata Anin.

2. Kadin Siap Bangun Infrastruktur untuk MBG

Pembangunan SPPG di berbagai wilayah, akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Ini termasuk sektor usaha yang memiliki kapasitas untuk mendukung operasional dapur, dan penyediaan bahan pangan berkualitas.

“Kita juga membentuk Satgas untuk membuat SPPG Gotong Royong, di mana kita mulai untuk suatu prototipe sendiri. Beberapa yang kita yakini baik, bukan saja untuk pemasokannya, tapi juga administrasinya” kata Anin di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).