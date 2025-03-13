Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp710,5 Miliar Jangkau 2 Juta Orang, Ini Daftar Penerimanya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |13:21 WIB
Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp710,5 Miliar Jangkau 2 Juta Orang, Ini Daftar Penerimanya
Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp710,5 Miliar Jangkau 2 Juta Orang, Ini Daftar Penerimanya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp710,5 miliar hingga 12 Maret 2025. Realisasi ini dengan total penerima manfaat sebanyak 2.053.248 orang.  

"Realisasi per 12 Maret pencairan anggaran mencapai Rp710,5 miliar," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Maret 2025, Kamis (13/3/2025).  

Program MBG sendiri memiliki pagu anggaran sebesar Rp71 triliun dengan target penerima mencapai 17,9 juta orang. Kelompok sasaran utama mencakup 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil.  

Hingga pertengahan Maret, penerima manfaat program ini tersebar di berbagai kategori, di antaranya:  
- Anak Pra-SD: 111.127 orang  
- Santri di Pondok Pesantren: 10.681 orang  
- Siswa SD/MI: 912.023 orang  
- Siswa SLB: 4.548 orang  
- Siswa SMP/MTs: 578.465 orang  
- ⁠Siswa SMA/MA/SMK: 424.145 orang  
- ⁠Ibu Menyusui: 2.613 orang  
- Balita: 7.811 orang  
- Ibu Hamil: 1.835 orang  

 

