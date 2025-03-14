Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kadin Teken MoU dengan Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |22:47 WIB
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah melalui Kementerian dan Badan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MoU yang berlangsung di JCC Senayan, Jumat (14/3/2025).

"Sore ini, (dilangsungkan) penandatanganan MoU dengan berbagai macam Kementerian dan Badan. Dan saya rasa itu sangat bagus, menandakan bahwa pemerintah dan Kadin bersinergi dengan baik," ungkap Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie.

1. Ketahanan Pangan RI

Anindya menyebut penandatanganan MoU hari ini dilakukan bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Gizi Nasional, dan juga Badan Pangan Nasional. Sebelumnya, penandatanganan MoU juga dilakukan dengan Kementerian Pertanian.

"Jadi komplit bahwa terlihat Kadin itu fokus, bisa dibilang sebagian besar di ketahanan pangan. Saya rasa itu bagus sekali. Nah itu memang quick win kita," tambahnya.

Lebih lanjut, Anindya menegaskan bahwa kerjasama dengan Kementerian Kesehatan sendiri dilakukan dalam rangka mendukung program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Sementara kolaborasi dengan Kementerian Koperasi berkaitan dengan program Koperasi Desa Merah Putih.

"Ada 70 ribu (Koperasi Desa Merah Putih) yang mau dibangun dan saya rasa ini merupakan suatu peluang untuk bekerja sama yang luar biasa dengan teman-teman di Kadin provinsi dan kabupaten/kota,” terang Anindya.

 

