Jangan Panik! Tiket Whoosh Tetap Berlaku Meski Ketinggalan Kereta

JAKARTA - Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuat kebijakan baru soal tiket Kereta Whoosh yang bisa dilakukan penjadwalan ulang (reschedule) saat penumpang telat atau terlambat. Ada persyaratan supaya tiket Whoosh tidak hangus ketika penumpang telat naik.

1. Reschedule Tiket Whoosh

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjelaskan, perjalanan kereta Whoosh sudah seperti kereta commuter. Di mana ada 62 perjalanan per hari untuk angkutan mudik Lebaran 2025 atau setiap 30 menit sudah ada perjalanan.

Oleh karena itu, dibutuhkan fleksibelitas penumpang, salah satunya menjadwalkan ulang perjalanan saat ada keterlambatan.

"Penumpang telat 15 menit setelah jadwal keberangkatan masih bisa reschedule tanpa biaya, kecuali naik kelas. Syarat reschedule harus hari yang sama dan ada ketersedian tempat duduk di perjalanan berikutnya," ujar Eva, Sabtu (15/3/2025).

2. Penumpang Whoosh pada Mudik Lebaran

Menurut okupansi penumpang selama periode Lebaran 2025 akan meningkat sekitar 30% dibandingkan periode normal. Jika pada periode normal Whoosh mengangkut rata-rata 16-18 ribu penumpang per hari untuk weekday, dan 18-21 ribu saat weekend, maka selama periode Lebaran diperkirakan meningkat menjadi 24 ribu penumpang per hari.

Oleh karena itu, kebijakan reschedule jadwal meski tertinggal kereta sangat dibutuhkan. Reschedule bisa dilakukan asalkan keterlambatan tidak lebih dari 15 menit.