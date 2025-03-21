Prabowo: Saya Lihat yang Stres Harga Saham Turun Hanya Beberapa Orang

Prabowo: Saya Lihat yang Stres Harga Saham Turun Hanya Beberapa Orang (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang sempat anjlok hingga 6% pada perdagangan Selasa 18 Maret 2025. Namun, kini IHSG bergerak fluktuatif, sempat menguat dan kembali melemah.

Tercatat, pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat 21 Maret 2025, IHSG ditutup melemah 123,49 poin atau 1,94% ke 6.258,18.

1. Harga Saham Turun

Prabowo berkelakar kepada para menteri yang terlihat stres karena harga saham turun. Menurut Prabowo, hanya ada beberapa orang yang stres saat harga saham turun. Dia menunjuk Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarat Sirait menjadi salah satu menteri yang terimbas akibat saham turun. Kemudian, Prabowo menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

"Saya lihat yang stres harga saham turun hanya beberapa orang di antara kalian, Maruarar siapa lagi itu, Trenggono mana Trenggono oh duduk sebelahan mana lagi, kalau Budiman enggak Budiman tenang aja karena enggak punya, siapa lagi Amran? Dia enggak main saham dia, siapa lagi ini Rosan? Rosan udah botak jadi enggak apa-apa," kata Prabowo saat sambutan Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Pernyataan ini pun disambut tawa dari para menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna.