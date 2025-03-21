Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

5 Cara Mudah Daftar TikTok Affiliate Tanpa Followers

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |20:04 WIB
5 Cara Mudah Daftar TikTok Affiliate Tanpa Followers
5 Cara Mudah Daftar TikTok Affiliate Tanpa Followers (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - 5 cara mudah daftar TikTok Affiliate tanpa followers. Program Affiliate TikTok menjadi kesempatan berharga bagi banyak masyarakat untuk memperoleh pendapatan melalui konten kreatif.

Meskipun banyak orang beranggapan bahwa memiliki banyak pengikut merupakan syarat utama, sebenarnya  masih dapat mendaftar Program Afiliasi TikTok tanpa pengikut.

Berikut 5 cara mudah daftar TikTok affiliate yang telah dirangkum Okezone, Jumat (21/3/2025).

1. Unduh Aplikasi TikTok dan Buat Akun

- Pastikan anda memiliki akun TikTok aktif. Jika belum, unduh aplikasinya di App Store atau Google Play dan buatlah akun baru.

2. Login dan Akses TikTok Shop Seller Center

- Gunakan akun TikTok untuk masuk ke TikTok Shop Seller Center, lalu klik tombol merah bertuliskan “Otorisasikan”.

- Buka mesin pencari Google dan ketik “TikTok Shop Seller Center” atau langsung akses melalui tautan https://seller-id.tiktok.com/account/login.

- Verifikasi akun dan tunggu email konfirmasi dari TikTok.

3. Unduh Aplikasi TikTok Seller dan Hubungkan Akun TikTok dengan TikTok Shop

- Setelah akun disetujui, unduh aplikasi TikTok Seller dan login menggunakan nomor ponsel yang terdaftar. Masukkan kode verifikasi yang diterima.

- Di aplikasi TikTok Seller, buka pengaturan dan pilih opsi “Akun Pemasaran”. Masukkan nama akun TikTok, lalu kirim undangan untuk menghubungkan kedua akun. Terima permintaan tautan di kotak masuk TikTok, dan pastikan logo TikTok Shop muncul di profil.

 

Halaman:
1 2

Telusuri berita finance lainnya
