Earth Hour 2025, BNI Padamkan Listrik Selama 1 Jam

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali berpartisipasi dalam kegiatan Earth Hour. Kegiatan ini guna menekan dampak perubahan iklim melalui kampanye hemat energi Sejenak Tanpa Cahaya Demi Kelestarian Semesta. Kegiatan tersebut rutin dilakukan BNI selama 15 tahun sejak 2010.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, pada pelaksaan Earth Hour 2025 akan dilakukan pemadaman listrik di seluruh gedung-gedung kantor BNI, mulai dari Kantor Pusat, cabang dan sentra kredit, hingga seluruh kantor cabang luar negeri pada Sabtu (22/3/2025) pukul 20.30-21.30.

1. Hemat Energi

Penghematan energi itu tetap dapat dilakukan tanpa mengganggu pelayanan terhadap nasabah karena seluruh mesin ATM tetap berfungsi. Nasabah tetap dapat dengan mudah mengakses layanan perbankan melalui berbagai kanal digital yang tersedia, seperti BNI Mobile Banking, BNI Internet Banking, wondr by BNI dan ATM BNI serta layanan call center 24 jam 1500046.

"Keterlibatan aktif BNI dalam Earth Hour setiap tahun menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan dan pengurangan jejak karbon. BNI mengajak karyawan, nasabah, dan masyarakat untuk berhemat energi serta menerapkan perbankan hijau. Langkah ini mencerminkan tanggung jawab sosial BNI dalam mendukung ekonomi berkelanjutan," kata Okki.

2. Peringatan Earth Hour

Earth Hour diperingati setiap tahun pada bulan Maret. Masyarakat di seluruh dunia diajak untuk mematikan lampu dan perangkat elektronik yang tidak diperlukan selama durasi waktu 20.30 -21.30 WIB.

Earth Hour adalah kampanye global yang mengajak masyarakat di seluruh dunia untuk mematikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak diperlukan selama satu jam.