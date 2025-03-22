Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengiriman Barang Diprediksi Naik 20% pada Lebaran 2025

Adinda Ayu Larasati , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |18:01 WIB
Pengiriman Barang Diprediksi Naik 20% pada Lebaran 2025
Pengiriman Barang Diprediksi Naik 20% pada Lebaran 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Anak Usaha PT Kereta Api, KAI Logistik memetakan persiapan dalam menghadapi dan mengantisipasi puncak lonjakan pengiriman barang, khususnya pada aspek operasional untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dan kelancaran pengiriman barang masyarakat melalui KALOG Express.

Memasuki bulan suci Ramadan, tren pengiriman paket dan barang melalui layanan KALOG Express terus menunjukkan peningkatan. Hingga hari ke-19 Ramadan, KAI Logistik telah melayani pengiriman barang retail mencapai sekitar 3.300 ton. 

1. Lonjakan Pengiriman Barang

Pengiriman ini didominasi oleh paket dengan total 151.073 koli atau setara dengan 2.500 ton, diikuti oleh pengiriman sepeda motor sebanyak 4.865 unit atau 780 ton. Selain itu, KAI Logistik juga melayani pengiriman berbagai komoditas lainnya, seperti hewan, elektronik, dan tanaman. Pengiriman paket diprediksi akan mulai mengalami puncak lonjakan pada 2 minggu menjelang dan 2 minggu setelah Idul Fitri, dengan estimasi peningkatan lonjakan hingga 20%.

Manager of Marketing & Sales Courier KAI Logistik Ayi Suryandi mengungkapkan, KAI Logistik telah mempersiapkan berbagai langkah dan upaya untuk melayani angkutan barang pada momen Idul Fitri.

"KAI Logistik juga telah mengantisipasi lonjakan pengiriman pada aspek operasional. KAI Logistik menyediakan kapasitas harian sebesar 350 ton atau meningkat sekitar 59% dibandingkan kapasitas pada masa angkutan lebaran tahun lalu. Peningkatan kapasitas ini dipengaruhi oleh pengoperasian KA ONS Selatan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pelayanan dan mengakomodir peningkatan kebutuhan layanan,“ kata dia, Sabtu (22/3/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190724/kalog-bcIa_large.jpg
Libur Nataru 2025/2026, Ini Skema Angkutan Logistik Kereta Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173906/truk-tHFu_large.jpg
Digitalisasi dan Integrasi, Cara Berantas Truk ODOL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170418/gudang-N5w8_large.jpg
Efisiensi Distribusi Logistik, RI Punya Gudang Modern Energi Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/320/3165584/kai-Tudk_large.jpg
Kereta Api Logistik Angkut 89 Ribu Ekor Hewan hingga Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159412/kai-SXex_large.jpg
Perkuat Armada Logistik, 270 Gerbong Datar Made in RI Didistribusikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/320/3156847/kapal_asdp-XP1Q_large.jpg
Konektivitas Logistik di RI, Kapal Jarak Jauh Dioptimalkan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement