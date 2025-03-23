Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Buruh Datangi Rumah Keluarga Pendiri Sritex, Tuntut Pesangon dan THR

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |05:01 WIB
Buruh Datangi Rumah Keluarga Pendiri Sritex, Tuntut Pesangon dan THR
Buruh Datangi Rumah Keluarga Pendiri Sritex, Tuntut Pesangon dan THR (Foto: Okezone)
A
A
A

SOLO - Puluhan orang yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh mendatangi rumah keluarga Lukminto, pendiri PT Sritex di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Solo pada Jumat (21/3/3025). Mereka melakukan aksi untuk menuntut pembayaran pesangon dan THR yang belum diterima.

1. Massa Gelar Aksi Simbolik

Dalam aksi tersebut, para demonstran membentangkan berbagai bendera organisasi seperti Partai Buruh, KSPI, dan SPN. Mereka juga melakukan aksi tidur di Jalan Bhayangkara sambil menyanyikan lagu “Gugur Bunga”. Setelah itu, massa melanjutkan aksi dengan berorasi di depan rumah keluarga Lukminto.

Penanggung jawab aksi, Aulia Hakim menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan untuk mengetuk hati bos Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto. Dia menyadari bahwa kewajiban pembayaran pesangon dan THR berada di tangan kurator yang baru bisa membayarkannya setelah aset Sritex terjual.

"Menurut hukuman kepailitan kewajiban pesangon dan THR ada di kurator setelah menjual aset. Saya ingin mengetuk hati saja, bapak Iwan Lukminto dan keluarga, kalau nunggu aset, berapa tahun terjual. Bapak (Iwan) itu triliunan asetnya, maksud teman-teman bok ya displitkan dana sedikit saja. Tidak akan miskin, saya jamin," kata Aulia.

2. Kekayaan Lukminto dan Tuntutan Buruh

Aulia menyebut bahwa total kekayaan keluarga Lukminto diperkirakan mencapai Rp50 triliun. Sementara, dana yang dibutuhkan untuk membayar THR hanya sekitar Rp25 miliar, jumlah yang menurutnya tidak akan berdampak besar pada kekayaan mereka.

"Kalau bapak Iwan Lukminto sekeluarga, ada empati dan simpati, tolong berikan hak kepada kawan-kawan dengan menyisihkan hartanya. Hartanya masih kaya raya sekali, kami dapatkan data itu, faktanya harta-harta mereka masih di atas Rp50 triliun. Jangan semua diserahkan ke pemerintah,” ujarnya.

 

Topik Artikel :
Pesangon Sritex Buruh THR
