Ekonom dan Analis Pasar Modal Merapat ke Istana Usai IHSG Anjlok, Ini Saran untuk Prabowo

JAKARTA - Para ekonom dan analis pasar modal merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini Senin (24/3/2025). Mereka melakukan pertemuan dan berdiskusi secara langsung dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) dan juga Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

"Kita berdiskusi dengan para analis, para ekonom terkait kebijakan dan outlook ekonomi Indonesia ke depannya. Kami paham betul ini adalah komitmen Pak Presiden, Pak Prabowo untuk meningkatkan kualitas dan juga intensitas komunikasi kepada semua kalangan," kata Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi, Kantor Komunikasi Kepresidenan NoudhyValdryno kepada awak media.

Valdryno pun mengatakan bahwa para pelaku pasar adalah salah satu sektor yang penting untuk negara. "Kita ingin dapat masukan, kita dapat saran, dapat rekomendasi, banyak sekali tadi teman-teman memberikan pandangan terhadap ekonomi negara kita."



"Alhamdulillah masih pada optimis, pada semangat dan mereka juga berkomitmen untuk membangun negara ini bersama-sama dengan pemerintah. Jadi kita apresiasi diskusi pada hari ini dan tentunya mudah-mudahan ini terus berlanjut ke depan," katanya.

Valdryno mengatakan bahwa dari pertemuan itu ada sejumlah rekomendasi juga komunikasi yang secara konstan dilakukan kepada para pelaku pasar juga ekonom.

"Jadi ini kita akan langsung action supaya secara konsisten kami dari kantor komunikasi kepresidenan, dari kementerian, dari lembaga-lembaga pemerintahan ini terus berkomunikasi secara intens dengan para pelaku pasar, para ekonom. Ya mereka ini memegang peranan yang luar biasa penting untuk negara kita," paparnya.