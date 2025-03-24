BRI Tebar Dividen Rp51,74 Triliun, 85 Persen dari Laba Bersih 2024

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) memutuskan membagi dividen sebesar 85% dari laba bersih 2024. Adapun total laba bersih konsolidasi yang mencapai Rp60,64 triliun, sehingga dividen yang akan dibagikan Rp51,74 triliun.

Sebelumnya, BRI telah membagikan dividen interim sebesar Rp20,46 triliun atau setara dengan Rp135 per lembar saham pada 15 Januari 2025. Dengan demikian, sisa dividen final yang akan dibagikan kepada pemegang saham mencapai Rp208,40 per lembar saham.

Keputusan ini menjadikan total dividen per saham yang dibagikan BRI pada tahun ini sebesar Rp345 per lembar. Dengan harga saham BBRI yang ditutup pada level Rp3.700 per saham pada Jumat (21/3/2025), dividend yield dari dividen final tersebut tercatat sebesar 5,46 persen.

Sebagai perbandingan, pada tahun buku 2023, BRI membagikan dividen senilai Rp48,1 triliun dengan rasio 80 persen dari laba bersih, menghasilkan dividend yield sebesar 4,98 persen.