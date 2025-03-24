JAKARTA - Hery Gunardi resmi diangkat menjadi Direktur Utama Bank BRI. Pengangkatan dilakukan usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI yang digelar di Menara BRILian, Jakarta, hari ini.
Mengutip data dari BSI, Senin (24/3/2025), Hery Gunardi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)
Doktor Manajemen Bisnis, Universitas Padjadjaran tahun 2021
Pascasarjana di University of Oregon USA bidang Finance and Accounting tahun 1991
Sarjana di Universitas 17 Agustus 1945 bidang Administrasi Niaga tahun 1987
Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021 - sekarang
Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri tahun 2020 - 2021
Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2020
Direktur Consumer & Retail Transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2019 - 2020
Direktur Bisnis & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2019
Direktur Bisnis Kecil & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2018 - 2019
Direktur Distributions PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2016 - 2018