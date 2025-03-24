Profil dan Jejak Karier Hery Gunardi, Dirut Baru BRI

JAKARTA - Hery Gunardi resmi diangkat menjadi Direktur Utama Bank BRI. Pengangkatan dilakukan usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BRI yang digelar di Menara BRILian, Jakarta, hari ini.



Mengutip data dari BSI, Senin (24/3/2025), Hery Gunardi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)

Riwayat Pendidikan Hery Gunardi:

Doktor Manajemen Bisnis, Universitas Padjadjaran tahun 2021

Pascasarjana di University of Oregon USA bidang Finance and Accounting tahun 1991

Sarjana di Universitas 17 Agustus 1945 bidang Administrasi Niaga tahun 1987

Karier Hery Gunardi:

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021 - sekarang

Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri tahun 2020 - 2021

Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2020

Direktur Consumer & Retail Transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2019 - 2020

Direktur Bisnis & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2019

Direktur Bisnis Kecil & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2018 - 2019

Direktur Distributions PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tahun 2016 - 2018