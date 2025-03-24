Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penumpang Angkutan Umum Naik di Semua Moda Transportasi Jelang Lebaran 2025, Ini Rinciannya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |11:54 WIB
Penumpang Angkutan Umum Naik di Semua Moda Transportasi Jelang Lebaran 2025, Ini Rinciannya
Jalan Tol (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pergerakan penumpang angkutan umum pada H-9, Sabtu, 22 Maret 2025, Lebaran 2025 mulai mengalami peningkatan pada semua moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api. 

1. Pergerakan Penumpang

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub Budi Rahardjo mengatakan, berdasarkan data Posko, pergerakan penumpang bus pada H-9 mencapai angka 116.789 orang. 

Angka ini naik 1,1 persen dibanding angkutan Lebaran tahun lalu pada periode yang sama. Untuk kapal penyeberangan, pergerakan penumpang juga mengalami peningkatan, di mana angkanya mencapai 163.633 orang, naik 52,77 persen dibanding angkutan Lebaran tahun lalu pada periode yang sama.

"Kami mengapresiasi masyarakat yang sudah melakukan perjalanan mudik lebih awal. Dengan demikian distribusi jumlah masyarakat yang mudik diharapkan dapat terbagi lebih merata sehingga memecah kepadatan yang diprediksi dapat terjadi pada hari-hari tertentu," ujar Budi dalam keterangan resmi, Senin (24/3/2025).

Jumlah penumpang kapal laut  mengalami peningkatan, di mana angkanya mencapai 62.630 orang, naik 8,11 persen dibanding angkutan Lebaran tahun lalu pada periode yang sama.

 

2. Moda Transportasi Udara

