HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon Tarif Tol 20% Mudik Lebaran Berlaku Hari Ini, Cek Jadwalnya

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |07:39 WIB
Diskon Tarif Tol 20% Mudik Lebaran Berlaku Hari Ini, Cek Jadwalnya
Diskon Tarif Tol 20% Mudik Lebaran Berlaku Hari Ini, Cek Jadwalnya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Diskon tarif tol 20% mudik Lebaran berlaku mulai hari ini, cek jadwalnya. Ruas Tol Trans Jawa, ruas yang mendapat potongan tarif mencakup Tol Jakarta - Cikampek, Jalan Layang MBZ, Tol Palimanan - Kanci, Tol Batang - Semarang, dan Jalan Tol Semarang Seksi ABC. 

Sedangkan potongan tarif untuk Trans Sumatera mencakup Ruas Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa (Balmera) dan Ruas Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT).

Jadwal dan Potongan Tarif 20 Persen Trans Jawa

Untuk jadwal pemberlakuan diskon 20 persen pada arus mudik di Trans Jawa pada Ruas Tol Jasa Marga Group dan Non Jasa Marga Group mulai dari 24 Maret 2025 pukul 05.00 WIB sampai 28 Maret 2025 pukul 05.00 WIB dengan rincian potongan sebagai berikut.

- Kendaraan Golongan I: Semula Rp440.000 menjadi Rp352.000 (potongan sebesar Rp88.000).
- Kendaraan Golongan II dan III: Semula Rp679.500 menjadi Rp543.600 (potongan sebesar Rp135.900).
- Kendaraan Golongan IV dan V: Semula Rp894.500 menjadi Rp715.600 (potongan sebesar Rp178.900).

Adapun yang hanya diterapkan pada Ruas Tol Jasa Marga Group yang berlaku pada 26 Maret 2025 pukul 05.00 WIB sampai 28 Maret 2025 pukul 05.00 WIB dengan rincian potongan sebagai berikut.

- Kendaraan Golongan I: Semula Rp440.000 menjadi Rp408.500 (potongan sebesar Rp31.500).
- Kendaraan Golongan II dan III: Semula Rp679.500 menjadi Rp632.300 (potongan sebesar Rp47.200).
- Kendaraan Golongan IV dan V: Semula Rp894.500 menjadi Rp830.500 (potongan sebesar Rp64.000). 

 

