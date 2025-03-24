Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cuti Bersama Lebaran 2025 Mulai Tanggal Berapa? 

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |18:05 WIB
Cuti Bersama Lebaran 2025 Mulai Tanggal Berapa? 
Cuti bersama Lebaran 2025 mulai tanggal berapa? (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Cuti bersama Lebaran 2025 mulai tanggal berapa? Pemerintah Indonesia menetapkan jadwal cuti bersama Lebaran 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Penetapan ini dilakukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dalam merencanakan libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Berdasarkan keputusan pemerintah, Hari Raya Idul Fitri 2025 akan jatuh pada Senin dan Selasa, 31 Maret dan 1 April 2025. Kedua hari tersebut ditetapkan sebagai hari libur nasional. Untuk memperpanjang masa liburan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga, pemerintah menetapkan cuti bersama pada:

Rabu, 2 April 2025

Kamis, 3 April 2025

Jumat, 4 April 2025

Senin, 7 April 2025

Dengan demikian, total Lebaran 2025 akan berlangsung selama delapan hari, mulai dari Senin, 31 Maret hingga Senin, 7 April 2025. Libur panjang ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik dan bersilaturahmi dengan keluarga.  

 

