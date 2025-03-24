Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil hingga Jejak Karier Dewan Penasihat Danantara, dari Ray Dalio hingga Thaksin

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |17:55 WIB
Profil hingga Jejak Karier Dewan Penasihat Danantara, dari Ray Dalio hingga Thaksin
Profil Dewan Penasihat Danantara (Foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah resmi mengumumkan susunan dewan penasihat yang terdiri dari para tokoh global di bidang investasi, ekonomi, dan pengelolaan dana.

Nama-nama besar seperti Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, Chapman Taylor dan Thaksin Shinawatra tercatat sebagai bagian dari dewan tersebut.

1. Ray Dalio

Anggota dewan penasihat yang pertama yakni Ray Dalio. Ia merupakan pendiri Bridgewater Associates, dana lindung nilai (hedge fund) terbesar di dunia dengan aset kelolaan lebih dari USD124 miliar.

Dalio dikenal sebagai inovator strategi investasi seperti risk parity dan All Weather portfolio, dirinya telah menjadi penasihat makroekonomi bagi berbagai pembuat kebijakan global.

Dalam sebuah pertemuan di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto menyebut Dalio sebagai sahabat yang diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kemudian dewan penasihat kedua, Helman Sitohang yang mana merupakan mantan CEO Credit Suisse Asia Pasifik.

 

Halaman:
1 2
