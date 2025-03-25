Daftar Menteri yang Jadi Pengurus Danantara

JAKARTA - Daftar menteri yang menjadi pengurus Danantara sudah diumumkan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani. Selain menteri, pengurus Danantara terdiri dari tokoh nasional yang berpengalaman hingga para ahli internasional.

1. CEO Danantara: Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani

2. Ketua Dewan Pengawas Danantara: Menteri BUMN Erick Thohir

3. Dewan Pengawas Danantara: Menteri Keuangan Sri Mulyani

4. Dewan Pengawas Danantara: Para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih

5. Dewan Pengawas Danantara: Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi

Dalam struktur pengurus Danantara, terdapat Dewan Pengawas, Dewan Pengarah, dan Dewan Penasihat.

Berikut daftar lengkap kepengurusan Danantara:

1. Board of Danantara

- Kepala Badan/Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani

- Chief Operational Officer (COO) Dony Oskaria

- Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir

2. Dewan Pengawas

- Erick Thohir

- Muliaman Hadad

- Para Menko dan Mensetneg

3. Dewan Pengarah

- Joko Widodo (Jokowi)

- Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

4. Dewan Penasihat

- Ray Dalio

- Helman Sitohang

- Jeffrey Sachs

- F. Chapman Taylor

- Thaksin Shinawatra

5. Komite Pengawasan dan Akuntabilitas

- Ketua PPATK

- Ketua KPK

- Ketua BPK

- Ketua BPKP

- Kapolri

- Jaksa Agung

6. Direktur Pelaksana

- Managing Director Legal : Robertus Bilitea

- Managing Director Risk & Sustainability : Lieng-Seng Wee

- Managing Director Finance : Arief Budiman

- Managing Director Treasury : Ali Setiawan

- Managing Director Global Relations & Governance : Mohamad Al-Arief

- Managing Director Stakeholder Management Rohan Hafas

- Managing Director Internal Audit : Ahmad Hidayat

- Managing Director Human Resources : Sanjay Bharwani

- Managing Director/Chief Economist Reza Yamora Siregar

- Managing Director Head of Office : Ivy Santoso