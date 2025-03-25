Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketum Kadin Temui Luhut Bahas MBG hingga Hilirisasi Energi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |16:14 WIB
Ketum Kadin Temui Luhut Bahas MBG hingga Hilirisasi Energi
Ketum Kadin Bertemu Ketua DEN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie memenuhi undangan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk melangsungkan pertemuan di kantor DEN di Jakarta Pusat pada Selasa (25/3/2025).

Dalam pernyataan resminya, Anindya mengungkap bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi nasional, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), tenaga kerja migran, hingga hilirisasi energi.

1. Poin Utama Pertemuan

Anindya menyebut salah satu poin utama yang dibahas adalah sektor pertanian. Menurutnya, Kadin menyoroti pentingnya bukan hanya hasil akhir seperti MBG, tetapi juga proses hulu, termasuk produksi jagung dan padi dengan menyiapkan sebuah proyek percontohan.

"Nah di sini Kadin akan menyiapkan prototipe atau pilot project sebelum 17 Agustus. Tadi didiskusikan panjang lebar dengan beliau dalam hal tersebut," kata Anindya.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
