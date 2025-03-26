Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Respons Sri Mulyani soal Laporan Moody's tentang Ekonomi Indonesia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |07:01 WIB
Respons Sri Mulyani soal Laporan Moody's tentang Ekonomi Indonesia
Respons Sri Mulyani soal Laporan Moody's tentang Ekonomi Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Respons Menteri Keuangan Sri Mulyani soal penilaian lembaga pemeringkat Moody's tentang ekonomi Indonesia. Sri Mulyani berjanji akan menyampaikan data dan indikator ekonomi yang menunjukkan kinerja positif Indonesia. Dia menyoroti beberapa indikator utama seperti Purchasing Managers' Index (PMI) dan neraca perdagangan.

1. Ekonomi Indonesia

Moody's dalam laporan terbarunya menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal Indonesia mengalami pelemahan.

Moody's menyoroti beberapa faktor yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi di beberapa negara mitra dagang utama. Selain itu, Moody's juga menyoroti tantangan dalam meningkatkan investasi dan produktivitas di Indonesia.

2. Moody's Soroti Tekanan pada Anggaran Negara

Dalam kondisi fiskal, Moody's menyoroti tekanan pada anggaran negara akibat peningkatan belanja pemerintah, terutama untuk subsidi dan bantuan sosial. Mereka juga menyoroti risiko dari peningkatan utang pemerintah dan dampaknya terhadap stabilitas fiskal.

 

Halaman:
1 2
