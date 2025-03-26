Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perusahaan Jakarta Makin Tertib Bayar THR, Tingkat Pengaduan Menurun

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |21:00 WIB
Perusahaan Jakarta Makin Tertib Bayar THR, Tingkat Pengaduan Menurun
Aduan terkait THR di Jakarta menurun. (Foto: Okezone.com) 
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan di Jakarta dinilai mulai paham soal kewajiban pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) ke pekerja. Aduan terkait THR pun menurun. 

1. Aduan THR Lebaran

Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, berdasarkan data tahun ke tahun soal aduan THR terus menurun seperti 2025 baru masuk sekitar 121 aduan ke Posko Disnakertransgi.

"Jadi gini, kalau kita evaluasi dari tahun 2023-2024-2025 itu bagus sekali. Waktu 2023 itu pos pengaduan itu ada sekitar hampir 776 pengaduan. Kemudian turun di tahun 2024 itu sekitar hampir 292. Nah sekarang pos pengaduan kita itu baru masuk sekitar 121 pengaduan," kata Hari kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).

"Artinya apa? Nah dari tahun ke tahun mereka sudah paham benar bahwasannya namanya THR itu harus dibayarkan. Ya memang kalau kita bicara kasus dari dulu dari tahun sebelumnya, ya Alhamdulillah semua kasus bisa diselesaikan di akhir tahun," tambahnya.

2. Penyelesaian Pengaduan THR

Hari mencontohkan upaya penyelesaian kasus aduan THR pada tahun 2024 silam ada 232 kasus dan telah rampung semuanya.

"Contoh tahun 2024, ada kasus 232 kasus. Setelah kita selesaikan kasusnya, selesai semua. Namun dengan beberapa kriteria. Ada yang mencabut laporannya karena memang sudah dibayarkan, ada yang membayar memang tidak sesuai ketentuan karena memang terjadi negoisasi, karena memang perusahaan lagi kondisi pailit (bangkrut). Ada juga yang memang setelah kita periksa dua kali, tiga kali ya langsung dia bayarkan sesuai ketentuan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187613//bonus_dan_thr-5u8B_large.png
Apakah Bonus Tahunan Sama dengan THR? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187534//rupiah-ftsT_large.png
Kapan THR Natal 2025 Bagi Pegawai Swasta dan BUMN Bakal Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169411//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-BZ5q_large.jpg
KPK Dalami Dugaan THR Pegawai Direktorat PPTKA dari Agen TKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145113//prabowo-xYpq_large.jpg
Prabowo Bagi-bagi THR Usai Sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Warga Heboh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136311//rupiah-i8lS_large.jpeg
Ini Perbedaan Gaji ke-13 dan THR PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133225//pungli_thr-2nVz_large.jpg
Aksi Ormas Minta Jatah di Dunia Industri dan Pariwisata, DPR: Harus Segera Ditertibkan!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement