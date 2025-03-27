Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bongkar Pasang Direksi-Komisaris BRI, Mandiri, BNI dan BTN, Ini Nama-namanya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |05:54 WIB
Bongkar Pasang Direksi-Komisaris BRI, Mandiri, BNI dan BTN, Ini Nama-namanya
Bongkar Pasang Direksi-Komisaris BRI, Mandiri, BNI dan BTN, Ini Nama-namanya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Empat bank milik negara telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Pemegang saham sepakat melakukan perombakan di jajaran direksi dan komisaris Bank BUMN.

Setidaknya ada dua bank pelat merah yang mengganti Direktur Utamanya. Pertama, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menetapkan Hery Gunardi sebagai Direktur Utama menggantikan Sunarso. Kemudian yang kedua, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) yang menunjuk Putrama Wahju Setyawan sebagai Direktur Utama menggantikan Royke Tumilaar.

Selain penetapan manajemen baru, para pemegang saham juga menyetujui beberapa agenda lain seperti pembagian dividen. Bank BUMN kompak membagikan dividen kepada pemegang saham.

Berikut adalah daftar lengkap manajemen baru Bank BUMN setelah RUPST yang dirangkum Okezone, Kamis (27/3/2025).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) 

Susunan pengurus BRI yang baru:  

Dewan Komisaris
1. Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama  
2. Parman Nataatmadja – Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
3. Awan Nurmawan Nuh – Komisaris  
4. Helvi Yuni Moraza – Komisaris* 
5. Edi Susianto – Komisaris Independen*  
6. Lukmanul Khakim – Komisaris Independen*  

Direksi
1. Hery Gunardi – Direktur Utama*  
2. Agus Noorsanto – Wakil Direktur Utama*  
3. Ahmad Solichin Lutfiyanto – Direktur Human Capital & Compliance  
4. Hakim Putratama – Direktur Operations*  
5. Riko Tasmaya – Direktur Corporate Banking*  
6. Aquarius Rudianto – Direktur Network dan Retail Funding*  
7. Farida Thamrin – Direktur Treasury dan International Banking*  
8. Akhmad Purwakajaya – Direktur Micro*  
9. Alexander Dippo Paris Y. S. – Direktur Commercial Banking*  
10. Nancy Adistyasari – Direktur Consumer Banking*  
11. Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari – Direktur Finance & Strategy  
12. Mucharom – Direktur Manajemen Risiko*  
13. Saladin Dharma Nugraha Effendi – Direktur Information Technology*  

(*) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditunjuk masih harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum resmi menjalankan tugasnya.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement