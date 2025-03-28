Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bawang Putih Stabil Jelang Lebaran, Cek Harganya di Sini!

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |20:00 WIB
Bawang Putih Stabil Jelang Lebaran, Cek Harganya di Sini!
Harga Bawang Putih Stabil Jelang Lebaran. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Harga bawang putih stabil menjelang hari raya Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025. Harga bawang putih dijual Rp32.000- Rp40.000. 

Dari pantauan harga bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, harga bawang putih terpantau masih stabil. 

Seperti di distributor, pedagang dengan partai besar dan pedagang eceran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur kompak menjual bawang putih dengan harga Rp32.000- Rp40.000. 

Salah satu distributor PT Bumi Agro Transport menjual bawang putih dengan harga Rp32.500 per kilogram (kg). 

Sementara itu, Pedagang Partai Besar seperti UD Viorela dan Bintang Kencana Makmur kompak menjual bawang putih dengan harga Rp 33.000/per Kg.

“Rp33.000/per Kg,” kata Pemilik UD Viorela Bule, Jumat (28/3/2025). 

Sementara itu, pedagang kios ecaran di pasar Induk Kramat Jati Kiki menambahkan, harga bawang putih saat ini dijual dengan harga Rp40.000.

Harga ini juga berlaku bagi pedagang eceran kios UD Putra Mulia yang menjual harga bawang Putih seharga Rp40.000 per Kg.

“Dijual Rp 40.000 per Kg,” tandas Kiki.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191937//pasar-FOXu_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini Usai Natal: Bawang, Beras hingga Daging Naik Tembus Rp170.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189929//pasar-WQyX_large.jpg
Harga Pangan Jelang Natal: Telur, Daging, hingga Minyak Goreng Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162672//pasar-tvJb_large.jpg
Harga Beras, Bawang, Cabai, hingga Gula Naik Hari Ini, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/43/3130773//olahraga-2GpY_large.jpg
Sering Skip Olahraga saat Lebaran? Yuk Simak Tips Berikut Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/481/3130679//keseringan_skip_olahraga_pas_lebaran_yuk_simak_tips_berikut_ini-8yeW_large.jpg
Keseringan Skip Olahraga Pas Lebaran? Yuk Simak Tips Berikut Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130515//asdp-AiMs_large.jpg
ASDP Layani 5,82 Juta Penumpang dan 1,3 Juta Kendaraan Selama Lebaran 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement