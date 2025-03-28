Bawang Putih Stabil Jelang Lebaran, Cek Harganya di Sini!

JAKARTA - Harga bawang putih stabil menjelang hari raya Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025. Harga bawang putih dijual Rp32.000- Rp40.000.

Dari pantauan harga bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, harga bawang putih terpantau masih stabil.

Seperti di distributor, pedagang dengan partai besar dan pedagang eceran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur kompak menjual bawang putih dengan harga Rp32.000- Rp40.000.

Salah satu distributor PT Bumi Agro Transport menjual bawang putih dengan harga Rp32.500 per kilogram (kg).

Sementara itu, Pedagang Partai Besar seperti UD Viorela dan Bintang Kencana Makmur kompak menjual bawang putih dengan harga Rp 33.000/per Kg.

“Rp33.000/per Kg,” kata Pemilik UD Viorela Bule, Jumat (28/3/2025).

Sementara itu, pedagang kios ecaran di pasar Induk Kramat Jati Kiki menambahkan, harga bawang putih saat ini dijual dengan harga Rp40.000.

Harga ini juga berlaku bagi pedagang eceran kios UD Putra Mulia yang menjual harga bawang Putih seharga Rp40.000 per Kg.

“Dijual Rp 40.000 per Kg,” tandas Kiki.