InJourney Targetkan 120 Ribu Pengunjung Taman Mini di Libur Lebaran 2025

JAKARTA - Holding BUMN Sektor Aviasi dan Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menargetkan 120.000 pengunjung Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada libur Lebaran periode 31 Maret – 6 April 2025.

Direktur SDM & Digital Injourney Herdy Harman menyatakan, InJourney sebagai ekosistem Aviasi dan Pariwisata, berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia dari sisi konektivitas udara, perjalanan mudik, dan destinasi pariwisata di musim libur Lebaran 2025.

“Kami memastikan bahwa TMII sebagai bagian dari InJourney Group siap dalam menyambut para pengunjung pada masa ramai libur lebaran 2025 ini dengan meningkatkan kualitas fasilitas, layanan, serta atraksi dengan menyelenggarakan berbagai aktivasi dan juga kerja sama promosi dengan berbagai pihak,” jelas Herdy, Jumat (28/3/2025).

1. Libur Lebaran 2025

Herdy menjelaskan, momentum libur Lebaran merupakan waktu yang sangat penting bagi para pelaku pariwisata untuk dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan dan pertumbuhan industri aviasi dan pariwisata. Sehingga apa yang diupayakan di InJourney saat ini tentu mendorong dan berperan untuk memberikan kontribusi sektor aviasi dan pariwisata yang dapat memberikan sumbangsih sebesar 6% GDP negara dan peningkatan ekonomi nasional.

Sejak diresmikan Wajah Baru TMII pada 1 September 2023 lalu, TMII menampilkan perubahan yang sangat signifikan dengan berbagai inovasi baik dari sisi atraksi, edukasi, dan pilar bisnis yang memberikan pengalaman baru bagi wisatawan dalam berwisata di Jakarta dan tentunya dalam mengenal budaya bangsa Indonesia secara lebih inklusif.

Selain itu, TMII kini tak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin berekreasi dengan keluarga namun juga tumbuh menjadi community hub untuk olahraga dan budaya.

2. Persiapan Taman Mini

Direktur Utama TMII Intan Ayu Kartika menargetkan jumlah kunjungan selama pekan Lebaran sebanyak 120.000 orang.