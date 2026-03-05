THR Cair, Sarinah Targetkan Kunjungan Naik 15% hingga Lebaran

JAKARTA – Jumlah pengunjung Sarinah diprediksi meningkat signifikan selama periode Ramadhan dan libur Lebaran 2026, seiring meningkatnya mobilitas nasional dan konsumsi domestik. Lonjakan ini sejalan dengan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) yang biasanya terjadi satu hingga dua minggu sebelum Idul Fitri.

Berdasarkan proyeksi pergerakan nasional, musim Lebaran diperkirakan melibatkan hingga 144 juta orang, dengan Jakarta menjadi salah satu hub utama sebelum dan sesudah arus mudik. Momentum pencairan THR diperkirakan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat secara keseluruhan.

PT Sarinah menargetkan peningkatan jumlah pengunjung sebesar 15% selama Ramadhan dan libur Lebaran 2026.

"Ramadhan 2026 diposisikan sebagai momentum strategis, di mana mobilitas dan konsumsi domestik meningkat signifikan. Sarinah kami harapkan tak hanya sekadar ruang transaksi, tetapi juga ruang interaksi budaya dan gaya hidup yang melengkapi perjalanan masyarakat,” ujar Direktur Komersial InJourney Holding, Veronica H. Sisilia, Kamis (5/3/2026).

Sarinah memprediksi puncak kunjungan akan terjadi pada 6 hingga 13 Maret 2026, bertepatan dengan periode pencairan THR. Pada Ramadhan 2025, Sarinah mencatatkan 611 ribu pengunjung, dan tahun ini perusahaan optimistis dapat melampaui capaian tersebut.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sarinah, Raisha Syarfuan, menegaskan bahwa Ramadhan bukan sekadar momentum promosi, tetapi juga waktu untuk memperkuat positioning Sarinah.