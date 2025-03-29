JAKARTA - Bank-bank BUMN melakukan perombakan direksi dan komisaris usai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di minggu ini. Bahkan beberapa bank BUMN mengganti posisi Direktur Utama.
Misalnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) resmi mengangkat Hery Gunardi sebagai Direktur Utama menggantikan Sunarso. Kemudian, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyetujui pengangkatan Putrama Wahju Setyawan sebagai Direktur Utama BNI, menggantikan Royke Tumilaar.
Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik dari perombakan direksi dan komisaris bank-bank BUMN, Sabtu (28/3/2025):
Hery Gunardi diangkat menjadi Direktur Utama menggantikan Sunarso. Hery Gunardi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dan memiliki rekam jejak panjang di industri perbankan nasional.
Direksi
1. Hery Gunardi – Direktur Utama
2. Agus Noorsanto – Wakil Direktur Utama
3. Ahmad Solichin Lutfiyanto – Direktur Human Capital & Compliance
4. Hakim Putratama – Direktur Operations
5. Riko Tasmaya – Direktur Corporate Banking
6. Aquarius Rudianto – Direktur Network dan Retail Funding
7. Farida Thamrin – Direktur Treasury dan International Banking
8. Akhmad Purwakajaya – Direktur Micro
9. Alexander Dippo Paris Y. S. – Direktur Commercial Banking
10. Nancy Adistyasari – Direktur Consumer Banking
11. Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari – Direktur Finance & Strategy
12. Mucharom – Direktur Manajemen Risiko
13. Saladin Dharma Nugraha Effendi – Direktur Information Technology
Dewan Komisaris
1. Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama
2. Parman Nataatmadja – Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
3. Awan Nurmawan Nuh – Komisaris
4. Helvi Yuni Moraza – Komisaris
5. Edi Susianto – Komisaris Independen
6. Lukmanul Khakim – Komisaris Independen
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) pada Rabu (26/3/2025) menyetujui pengangkatan Putrama Wahju Setyawan sebagai Direktur Utama BNI, menggantikan Royke Tumilaar.
Selain itu, Alexandra Askandar ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama, setelah sebelumnya mengakhiri jabatannya di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).
Dewan Direksi
Direktur Utama: Putrama Wahju Setyawan
Wakil Direktur Utama: Alexandra Askandar
Direktur Corporate Banking: Agung Prabowo
Direktur Treasury & International Banking: Abu Santosa Sudradjat
Direktur Kelembagaan: Eko Setyo Nugroho
Direktur Commercial Banking: Muhammad Iqbal
Direktur Operations: Ronny Venir
Direktur Human Capital dan Compliance: Munadi Herlambang
Direktur Finance & Strategy: Paolo Kartadjoemena
Direktur Consumer Banking: Corina
Direktur Risk Management: David Pirzada
Direktur IT: Toto Prasetio
Direktur Network & Retail Funding: Rian Kaslan
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Komisaris Independen: Omar Sjawaldy Anwar
Wakil Komisaris Utama: Tedi Bharata
Komisaris: Suminto
Komisaris: Donny Hutabarat
Komisaris Independen: Vera Febyanthy
Komisaris Independen: Didik Junaidi Rachbini