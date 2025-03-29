4 Fakta Mengejutkan Perombakan Direksi dan Komisaris Bank-Bank BUMN

JAKARTA - Bank-bank BUMN melakukan perombakan direksi dan komisaris usai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di minggu ini. Bahkan beberapa bank BUMN mengganti posisi Direktur Utama.

Misalnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) resmi mengangkat Hery Gunardi sebagai Direktur Utama menggantikan Sunarso. Kemudian, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menyetujui pengangkatan Putrama Wahju Setyawan sebagai Direktur Utama BNI, menggantikan Royke Tumilaar.

Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik dari perombakan direksi dan komisaris bank-bank BUMN, Sabtu (28/3/2025):

1. Direksi dan Komisaris BRI Dirombak

Pengangkatan Dirut

Hery Gunardi diangkat menjadi Direktur Utama menggantikan Sunarso. Hery Gunardi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dan memiliki rekam jejak panjang di industri perbankan nasional.

Direksi dan Komisaris Baru BRI

Direksi

1. Hery Gunardi – Direktur Utama

2. Agus Noorsanto – Wakil Direktur Utama

3. Ahmad Solichin Lutfiyanto – Direktur Human Capital & Compliance

4. Hakim Putratama – Direktur Operations

5. Riko Tasmaya – Direktur Corporate Banking

6. Aquarius Rudianto – Direktur Network dan Retail Funding

7. Farida Thamrin – Direktur Treasury dan International Banking

8. Akhmad Purwakajaya – Direktur Micro

9. Alexander Dippo Paris Y. S. – Direktur Commercial Banking

10. Nancy Adistyasari – Direktur Consumer Banking

11. Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari – Direktur Finance & Strategy

12. Mucharom – Direktur Manajemen Risiko

13. Saladin Dharma Nugraha Effendi – Direktur Information Technology

Dewan Komisaris

1. Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama

2. Parman Nataatmadja – Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen

3. Awan Nurmawan Nuh – Komisaris

4. Helvi Yuni Moraza – Komisaris

5. Edi Susianto – Komisaris Independen

6. Lukmanul Khakim – Komisaris Independen

2. Direksi dan Komisaris BNI Dirombak

Pengangkatan Dirut BNI

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) pada Rabu (26/3/2025) menyetujui pengangkatan Putrama Wahju Setyawan sebagai Direktur Utama BNI, menggantikan Royke Tumilaar.

Selain itu, Alexandra Askandar ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama, setelah sebelumnya mengakhiri jabatannya di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

Direksi dan Komisaris Baru Bank BNI

Dewan Direksi

Direktur Utama: Putrama Wahju Setyawan

Wakil Direktur Utama: Alexandra Askandar

Direktur Corporate Banking: Agung Prabowo

Direktur Treasury & International Banking: Abu Santosa Sudradjat

Direktur Kelembagaan: Eko Setyo Nugroho

Direktur Commercial Banking: Muhammad Iqbal

Direktur Operations: Ronny Venir

Direktur Human Capital dan Compliance: Munadi Herlambang

Direktur Finance & Strategy: Paolo Kartadjoemena

Direktur Consumer Banking: Corina

Direktur Risk Management: David Pirzada

Direktur IT: Toto Prasetio

Direktur Network & Retail Funding: Rian Kaslan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen: Omar Sjawaldy Anwar

Wakil Komisaris Utama: Tedi Bharata

Komisaris: Suminto

Komisaris: Donny Hutabarat

Komisaris Independen: Vera Febyanthy

Komisaris Independen: Didik Junaidi Rachbini