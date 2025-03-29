Lebaran Gaya dengan iPhone, Segini Harga Sewanya

JAKARTA - Pakai iPhone saat Lebaran menjadi tren atau gaya kekinian. Meski tak bisa beli, ternyata ada yang menyewakan produk Apple tersebut.

Menjelang Lebaran, tren sewa iPhone di Indonesia semakin marak. Fenomena ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk tampil lebih eksklusif selama momen spesial, seperti mudik, berkumpul dengan keluarga, dan berbagi momen di media sosial.

Harga iPhone yang cukup tinggi, banyak orang lebih memilih menyewa ketimbang membeli perangkat baru. Sewa iPhone menjadi solusi praktis bagi mereka yang ingin merasakan pengalaman menggunakan produk Apple tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Lantas berapa harga sewa iPhone:

Dilansir dari akun instagram @rentaliphone, berikut daftar harga sewa iPhone jelang Lebaran 2025 per 24 jam atau per hari:

1. iPhone X Series

- iPhone XR : Rp100.000

- iPhone XS : Rp125.000

- iPhone XS Max : Rp140.000

2. iPhone 11 Series

- iPhone 11 : Rp150.000

- iPhone 11 Pro : Rp175.000

- iPhone 11 Pro Max : Rp200.000

3. iPhone 12 Series

- iPhone 12 : Rp175.000

- iPhone 12 Pro : Rp200.000

- iPhone 12 Pro Max : Rp250.000