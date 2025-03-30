Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Momen Saleh Husin hingga Budi Karya Berburu Takjil di Benhil, Ternyata Penjualnya Mudik Lebaran

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 30 Maret 2025 |08:58 WIB
Momen Saleh Husin hingga Budi Karya Berburu Takjil di Benhil, Ternyata Penjualnya Mudik Lebaran
Saleh Husein (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Warga Ibu Kota sekarang bisa menikmati lengangnya jalan-jalan kota Jakarta dipenghujung puasa ramadhan dikarenakan mudiknya sebagian warga.

Kenikmatan itu dirasakan pula oleh mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin, mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pengamat ekonomi sekaligus bankir Aviliani,  ekonom Universitas Indonesia (UI) Prof. Ikhsan, pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo dan kawan-kawan pemimpin redaksi (pemred) dari berbagai media.

1. Lakukan Olahraga

Saleh Husin dan kawan-kawannya itu melakukan olahraga sekaligus jalan kaki menyusuri rute dari Gelora Bung Karno (GBK) menuju pusat jajanan kuliner musiman khas berbuka puasa atau lebih dikenal war takjil di Bendungan Hilir (Benhil) Jakarta Pusat pada Sabtu (29/3/2025).

"Kami bersama teman-teman sebelumnya memang sudah janjian untuk olahraga sore bersama sambil ngabuburit dengan titik kumpulnya di parkir timur Senayan agar gampang dijangkau. Dari situ baru kami memulai olahraga jalan sore menuju stadion GBK sambil berputar dua kali putaran," kata Saleh.

"Nah dari situ baru kita melangkah menuju tempat war takjil Benhil yang viral tersebut sambil berfoto ria dispot-spot yang terlihat bagus, namun ketika sampai ditujuan ternyata warung takjil nya sudah tutup karena mereka harus mudik ke kampung halamannya. Jadi untuk menutup kekecewaan ya kita tetap foto dilokasinya di Benhil," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Saleh Husin.

 

2. Nunggu Waktu Bebuka Puasa

