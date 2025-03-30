Omnichannel Retailer, Strategi Jitu Bisnis Produk Kecantikan di Era Digital

JAKARTA - Siswa SMP itu langsung menuju area produk perawatan kesehatan kulit ketika tiba di gerai produk kecantikan bernuansa serba pink. Dia tampak mencermati satu per satu segudang merek produk skincare yang terpajang rapi di etalase.

Tidak berapa lama, siswa bernama Aura Kirana tersebut memilih sebuah cleansing foam organik yang mengandung green tea, amino, hydrating. "Aku berusaha mengurangi bahan kimia. Sekarang kan banyak skincare yang justru pakai bahan-bahan yang belum tentu baik buat kulit," ujar gadis berusia 14 tahun di salah satu pusat perbelanjaan di Bintaro, Tangerang Selatan, Selasa (4/2/2025)

Untuk bisa membeli cleansing foam pilihannya itu, siswa yang pernah menyabet juara III Kejuaraan Kota Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kota Tangerang Selatan 2022 pun tidak langsung mendapatkannya. Dia perlu menabung terlebih dahulu dan hari itu tabungannya sudah cukup, sehingga bisa mencapai tujuannya untuk membeli sabun . "Aku itu kan berpanas-panasan, juga kotor kalau lagi latihan basket, keringatan pula. Jadi enggak hanya latihan fisik tapi perlu jaga kulit muka. Salah satunya pake produk organik," ujarnya.

Ya, masa remaja merupakan masa pencarian identitas diri. Pada fase ini, remaja berada dalam tahap eksplorasi untuk menemukan jati diri mereka salah satunya dengan merawat diri sebagai identitas anak perempuan. Jika ditilik secara ilmiah, usia remaja tengah mengalami perubahan hormon yang cukup drastis. Perubahan ini seringkali memicu berbagai permasalahan kulit, seperti peningkatan produksi minyak yang jika tidak ditangani akan menimbulkan gangguan seperti jerawat. Salah satu solusinya adalah dengan menjaga kesehatan kulit. Dari sisi identitas diri, mengisi hal positif dan mengukir prestasi pada usia remaja merupakan salah satu cara agar fase rentan ini bisa dilalui dengan baik. Sayangnya, untuk bisa mendapatkan produk kecantikan ‘berstatus’ organik tidaklah mudah.