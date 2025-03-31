Menko Zulhas Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan Agar Indonesia Jadi Negara Maju

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan akan pentingnya memperkuat persatuan agar Indonesia menjadi negara maju. Dirinya juga menguncapkan selama Lebaran kepada semua masyarakat yang merayakan.

1. Pesan Zulhas di Lebaran

Menteri yang lebih akrab disapa Zulhas ini menyebut bahwa memperkuat persamaan dan persatuan dibutuhkan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju. Ia juga mengingatkan bahwa di hari yang fitri ini penting bagi individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

"Alhamdulillah tadi bareng-bareng bapak Presiden (shalat ied), kemudian yang ceramah bagus sekali," kata Menko Zulhas kepada awak media, Senin (31/3/2025).

"Intinya puasa itu harus menghasilkan kesalehan individu dan kesalehan sosial. Dan hasil akhirnya adalah memperkuat persamaan, persatuan, agar Indonesia menjadi negara maju," lanjutnya.