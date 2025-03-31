Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Zulhas Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan Agar Indonesia Jadi Negara Maju

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |13:05 WIB
Menko Zulhas Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan Agar Indonesia Jadi Negara Maju
Menko Zulhas Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan. (Foto: Okezone.com/Aldhi)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan akan pentingnya memperkuat persatuan agar Indonesia menjadi negara maju. Dirinya juga menguncapkan selama Lebaran kepada semua masyarakat yang merayakan. 

1. Pesan Zulhas di Lebaran

Menteri yang lebih akrab disapa Zulhas ini menyebut bahwa memperkuat persamaan dan persatuan dibutuhkan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju. Ia juga mengingatkan bahwa di hari yang fitri ini penting bagi individu untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

"Alhamdulillah tadi bareng-bareng bapak Presiden (shalat ied), kemudian yang ceramah bagus sekali," kata Menko Zulhas kepada awak media, Senin (31/3/2025). 

"Intinya puasa itu harus menghasilkan kesalehan individu dan kesalehan sosial. Dan hasil akhirnya adalah memperkuat persamaan, persatuan, agar Indonesia menjadi negara maju," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188592//zulhas-U1SA_large.jpg
Zulhas Buka Suara Soal Panggul Karung Beras: Sudah Jadi Kebiasaan Sejak Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184838//zulhas-ZRKY_large.jpg
Menko Pangan Zulkifli Hasan Hadir di Anugerah Penggerak Nusantara 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/65/3181307//tito-bmiT_large.jpg
Orasi Ilmiah, Mendagri Tito Karnavian Soroti Bonus Demografi dan Pembangunan Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180714//makan_bergizi_gratis-a2es_large.jpg
Menko Zulhas Klaim MBG Punya Potensi Ekonomi Rp86,35 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/624/3165877//sekolah-qVDz_large.jpg
Sekolah Rakyat Jadi Pemutus Kemiskinan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/320/3156270//menko_zulhas_soal_koperas_merah_putih-IlQ3_large.jpg
Zulhas: Koperasi Merah Putih Diluncurkan 21 Juli, Kades Jadi Dewan Pengawas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement