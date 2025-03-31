Tol Cisumdawu Bakal Digratiskan untuk Arus Balik Lebaran 2025

JAKARTA - Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) bakal gratis dalam rangka mendukung kelancaran lalu lintas pemudik saat arus balik Lebaran 2025. Rencana menggratiskan Tol Cisumdawu masih menunggu persetujuan dari pemerintah.

"Saya sudah dihubungi oleh seseorang VVIP bahwa Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum(PU) menanyakan memungkinkan enggak untuk (Cisumdawu) dikasih diskon tarif tol 30%, saya jawab bukan hanya memungkinkan tapi kenapa engga dikasih gratis saja sekalian supaya bisa memperlancar," ujar Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) Jusuf Hamka, dikutip dari Antara, di Jakarta, Minggu (31/3/2025).

1. Tol Cisumdawu Gratis untuk Arus Balik Lebaran

Tujuan menggratiskan Tol Cisumdawu untuk mendukung kelancaran pada saat arus balik Lebaran tahun ini.

"Jangankan kasih diskon, gratis pun saya siap," kata Jusuf Hamka.

Tol Cisumdawu merupakan salah satu Proyek Straregis Nasional (PSN) yang ada di Jawa Barat dan menjadi akses utama menuju Bandara Kertajati, yang juga berstatus PSN.

Pasalnya Jalan Tol Cisumdawu diperkirakan dapat memangkas waktu tempuh Bandung-BIJB Kertajati menjadi sekitar satu jam saja.

Hal ini dikarenakan Jalan Tol Cisumdawu menghubungkan Jalan Padalarang - Cileunyi dengan Jalan Tol Cikopo-Palimanan atau Cipali

2. Tol Cisumdawu

Tol Cisumdawu terbentang sepanjang 61,75 km dan akan menjadi akses utama menuju Bandara Kertajati di Majalengka. Tol Cisumdawu juga merupakan salah satu proyek dari PSN yang ada di Jawa Barat.

Tol Cisumdawu terdiri dari 6 seksi yang dibangun dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan biaya konstruksi Rp5,5 triliun.

3. Prediksi Arus Balik

Sebagai informasi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan berdasarkan data historis tahun 2023 dan 2024 serta survei daring, rencana hari kepulangan pemudik diperkirakan akan terjadi pergerakan arus balik mulai meningkat pada H+3 Lebaran sampai dengan puncaknya pada H+5 Lebaran atau Minggu, 6 April 2025.