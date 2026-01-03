Waspada Aquaplaning Saat Puncak Arus Balik Nataru, Ini Cara Menghindarinya

Kondisi ini terjadi saat ban kendaraan kehilangan daya cengkeram akibat genangan air di permukaan jalan. (Foto: Okezone.com/Astra Infra)

JAKARTA – Memasuki puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru, volume lalu lintas mengalami peningkatan. Tingginya mobilitas menuntut kewaspadaan ekstra dari para pengemudi, terlebih dalam kondisi cuaca yang tidak menentu.

Sejumlah faktor risiko, seperti berkendara saat hujan lebat atau berkurangnya fokus akibat kelelahan, perlu diantisipasi agar perjalanan arus balik dapat berlangsung aman dan lancar.

“Kami mengimbau pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan berkendara, khususnya pada cuaca ekstrem yang berpotensi memengaruhi visibilitas dan kondisi jalan,” ujar Chief Technical Officer Astra Infra Group, Rinaldi, Sabtu (3/1/2026).

Aquaplaning menjadi salah satu risiko berkendara yang perlu diwaspadai, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Kondisi ini terjadi saat ban kendaraan kehilangan daya cengkeram akibat genangan air di permukaan jalan.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, pengemudi disarankan mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, menghindari manuver mendadak, serta memastikan kondisi ban dan tekanan angin sesuai standar sebelum melakukan perjalanan.

Guna mendukung keselamatan berkendara, pengelola jalan tol melakukan berbagai upaya preventif terhadap potensi cuaca ekstrem, seperti memastikan fungsi saluran drainase tetap optimal, melakukan re-sloping pada lereng, serta menyiagakan perlengkapan penanganan banjir, termasuk pompa, alat berat, dan sandbag.