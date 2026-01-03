Puncak Arus Balik Nataru Tiba, Simak Tips Aman Berkendara

Puncak arus balik usai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 diproyeksikan terjadi pada 3–5 Januari 2026. (Foto: Okezone.com/Astra Infra)

JAKARTA – Puncak arus balik usai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 diproyeksikan terjadi pada 3–5 Januari 2026. Oleh karena itu, pengguna jalan diimbau untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik serta memerhatikan sejumlah hal penting berikut sebelum melakukan arus balik libur Nataru.

1. Pastikan Kondisi Pengemudi & Kendaraan Prima

Sebelum melakukan perjalanan, pastikan kondisi kendaraan yang digunakan selama liburan berada dalam keadaan optimal, mulai dari tekanan ban, kondisi mesin, hingga fungsi rem. Selain itu, kondisi fisik pengemudi juga perlu prima, fokus, dan waspada selama berkendara.

2. Pastikan Bahan Bakar & Saldo Uang Elektronik Cukup

Pengguna jalan perlu memastikan bahan bakar atau baterai kendaraan, serta saldo kartu uang elektronik cukup sampai tujuan.

Astra Infra menyiapkan rest area yang dilengkapi SPBU dan SPKLU, serta layanan top up uang elektronik. Bagi pengguna jalan yang menyeberang, pastikan tiket kapal feri sudah tersedia sebelum sampai pelabuhan. Tiket feri hanya dapat dibeli melalui aplikasi Ferizy atau www.ferizy.com

3. Gunakan Rest Area/Tempat Istirahat di Luar Jalan Tol

Pengendara diimbau untuk tidak memaksakan diri. Jika lelah, segera beristirahat di rest area terdekat. Jika rest area penuh, pengguna jalan dapat mencari tempat istirahat atau pengisian bahan bakar di dekat exit gerbang tol dan melanjutkan perjalanan tanpa dikenakan biaya tambahan karena sistem tol tertutup membayar berdasarkan jarak tempuh saat tap out.