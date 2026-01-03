Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Puncak Arus Balik Nataru Tiba, Simak Tips Aman Berkendara

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |17:08 WIB
Puncak Arus Balik Nataru Tiba, Simak Tips Aman Berkendara
Puncak arus balik usai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 diproyeksikan terjadi pada 3–5 Januari 2026. (Foto: Okezone.com/Astra Infra)
A
A
A

JAKARTA – Puncak arus balik usai libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 diproyeksikan terjadi pada 3–5 Januari 2026. Oleh karena itu, pengguna jalan diimbau untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik serta memerhatikan sejumlah hal penting berikut sebelum melakukan arus balik libur Nataru.

1. Pastikan Kondisi Pengemudi & Kendaraan Prima

Sebelum melakukan perjalanan, pastikan kondisi kendaraan yang digunakan selama liburan berada dalam keadaan optimal, mulai dari tekanan ban, kondisi mesin, hingga fungsi rem. Selain itu, kondisi fisik pengemudi juga perlu prima, fokus, dan waspada selama berkendara.

2. Pastikan Bahan Bakar & Saldo Uang Elektronik Cukup

Pengguna jalan perlu memastikan bahan bakar atau baterai kendaraan, serta saldo kartu uang elektronik cukup sampai tujuan.

Astra Infra menyiapkan rest area yang dilengkapi SPBU dan SPKLU, serta layanan top up uang elektronik. Bagi pengguna jalan yang menyeberang, pastikan tiket kapal feri sudah tersedia sebelum sampai pelabuhan. Tiket feri hanya dapat dibeli melalui aplikasi Ferizy atau www.ferizy.com

3. Gunakan Rest Area/Tempat Istirahat di Luar Jalan Tol

Pengendara diimbau untuk tidak memaksakan diri. Jika lelah, segera beristirahat di rest area terdekat. Jika rest area penuh, pengguna jalan dapat mencari tempat istirahat atau pengisian bahan bakar di dekat exit gerbang tol dan melanjutkan perjalanan tanpa dikenakan biaya tambahan karena sistem tol tertutup membayar berdasarkan jarak tempuh saat tap out.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193382//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-DKHA_large.jpg
Kakorlantas Sebut Kendaraan Keluar Jakarta Naik 11% di Momen Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193371//stasiun_pasar_senen-qWwZ_large.jpg
KAI Daop 1 Jakarta Prediksi Puncak Arus Balik Libur Nataru 4 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193367//suasana_di_terminal_kampung_rambutan-B81g_large.jpg
Puncak Arus Balik Libur Nataru di Terminal Kampung Rambutan Diprediksi 4 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193362//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-w10h_large.jpg
3.183 Kecelakaan Terjadi Selama Libur Nataru, 403 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193356//suasana_di_terminal_kampung_rambutan-2Dit_large.jpg
Arus Balik Nataru, Penumpang Tiba di Terminal Kampung Rambutan Naik 40 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193351//arus_balik_libur_nataru_di_stasiun_pasar_senen-i37f_large.jpg
Arus Balik, Masih Banyak Penumpang Berangkat dari Stasiun Pasar Senen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement