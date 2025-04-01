JAKARTA - BP Indonesia menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2025. Penurunan harga ini berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia.
Mengutip data bp.com, Selasa (1/4/2025), harga BBM BP turun di awal bulan ini. BP 92 yang tadinya Rp13.300 turun menjadi Rp12.800 per liter. Kemudian - BP Ultimate dari Rp14.060 turun menjadi Rp13.370 per liter dan BP Ultimate Diesel dari Rp14.760 turun menjadi Rp14.060 per liter.
- BP Ultimate: Rp13.370 per liter
- BP 92: Rp12.800 per liter
- BP Ultimate Diesel: Rp14.060 per liter
- BP Diesel: -
- BP Ultimate Diesel: -
- BP Diesel: Rp13.640 per liter
(Feby Novalius)