HOME FINANCE HOT ISSUE

BP Turunkan Harga BBM, Paling Murah Rp12.800/Liter

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |06:42 WIB
BP Turunkan Harga BBM, Paling Murah Rp12.800/Liter
Harga BBM BP Turun per 1 April 2025. (Foto: Okezone.com/BP)
A
A
A

JAKARTA - BP Indonesia menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2025. Penurunan harga ini berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia. 

Mengutip data bp.com, Selasa (1/4/2025), harga BBM BP turun di awal bulan ini. BP 92 yang tadinya Rp13.300 turun menjadi Rp12.800 per liter. Kemudian - BP Ultimate dari Rp14.060 turun menjadi Rp13.370 per liter dan BP Ultimate Diesel dari Rp14.760 turun menjadi Rp14.060 per liter. 

Berikut daftar lengkap harga BBM per 1 April 2025

BBM BP di Jabodetabek: 

- BP Ultimate: Rp13.370 per liter
- BP 92: Rp12.800 per liter
- BP Ultimate Diesel: Rp14.060 per liter
- BP Diesel: -

BBM BP di Jawa Timur:

- BP Ultimate: Rp13.370 per liter
- BP 92: Rp12.800 per liter
- BP Ultimate Diesel: -
- BP Diesel: Rp13.640 per liter
 

(Feby Novalius)

