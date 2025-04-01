Pemudik Naik Kereta di Lebaran 2025 Naik 8%, Tembus 2 Juta Penumpang

Volume penumpang naik 8% dibandingkan dengan periode yang sama 2024 yaitu 1.873.254 pelanggan. (Foto: Okezone.com/KAI)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat 2.015.447 penumpang. Angka tersebut akumulasi penumpang sejak 21-31 Maret 2025 atau periode Mudik Lebaran.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, volume penumpang naik 8% dibandingkan dengan periode yang sama 2024 yaitu 1.873.254 pelanggan.

“Berdasarkan data kumulatif pada 21-31 Maret 2025 pukul 14.00 WIB, sebanyak 2.015.447 pelanggan telah menggunakan layanan kereta api, meningkat 8% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencatat 1.873.254 pelanggan,” ujar Anne, Selasa (1/4/2025).

Hingga 31 Maret 2025, tiket kereta api yang sudah terjual untuk masa angkutan Lebaran mencapai 3.538.738. Jumlah itu setara 77 persen dari total jumlah tiket yang tersedia.

Rinciannya, 3.130.477 tiket kereta api jarak jauh dan 408.261 tiket kereta lokal.

“Kereta lokal terjual 408.261 tiket atau 36% dari kapasitas yang tersedia,” paparnya.

Di lain sisi, KAI mencatat pergerakan arus mudik Lebaran 2025 juga didorong oleh kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan Pemerintah sejak 24 Maret 2025. Kebijakan tersebut memungkinkan pergerakan penumpang lebih merata, sehingga kepadatan tidak hanya terpusat pada tanggal-tanggal tertentu.