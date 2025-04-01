Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Makna Tersembunyi Ketupat, Bukan Sekedar Makanan Wajib Lebaran

Vebyola Lutfikaputri , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |17:05 WIB
Ini Makna Tersembunyi Ketupat, Bukan Sekedar Makanan Wajib Lebaran
Ini Makna Tersembunyi Ketupat, Bukan Sekedar Makanan Wajib Lebaran. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Ketupat selalu menjadi ikon santapan utama dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri. Lebih dari sekadar hidangan lezat, ketupat ternyata memiliki sejarah dan makna yang beragam.

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mengungkapkan sejumlah fakta menarik tentang ketupat serta kegunaan daun kelapa. 

Berikut ulasan selengkapnya dikutip dari instagram ditjen perkebunan, Selasa (1/4/2025): 

Fakta tentang ketupat

Ketupat, hidangan khas Indonesia, memiliki sejarah panjang yang kaya akan makna. Jauh sebelum agama masuk ke Indonesia, masyarakat telah menggantung ketupat di tanduk kerbau sebagai ungkapan syukur dan terima kasih  atas hasil panen mereka.

Setiap sisi dan bentuk ketupat juga memiliki filosofi tersendiri, seperti terbukanya pintu ampunan orang lain (lebaran), rezeki melimpah dan bersedekah (luberan), penghapusan dosa (leburan), dan penyucian diri (laburan).

Di balik bentuk anyaman janur (daun kelapa) yang rumit, ketupat melambangkan keberagaman dan persatuan masyarakat. Maka dari itu, perlu ketelitian dan kesabaran yang tinggi untuk membuatnya.

Selain itu, ketupat cocok disantap dengan berbagai menu hidangan lainnya, seperti opor ayam, sambal goreng, gulai, kari ayam, atau semur karna ketupat sendiri memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang tawar.

 

