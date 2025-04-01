Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

114 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Trans Sumatera Saat Lebaran

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 01 April 2025 |19:05 WIB
114 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Trans Sumatera Saat Lebaran
114 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Trans Sumatera. (Foto: Okezone.com/HK)
JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) mencatat jumlah kendaraan yang melewati Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) mencapai 114.891 unit. Volume ini tercatat pada hari H Lebaran 2025. 

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan, jumlah kendaraan pada hari tersebut melonjak 49,89% dibandingkan trafik normal pada hari yang sama. 

“Kami menginformasikan perkembangan terkini arus mudik dan balik Lebaran 2025 di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dengan trafik kendaraan melintas sebesar 114.891 kendaraan pada 31 Maret 2025,” ujar Adjib, Selasa (1/4/2025).

“Terjadi peningkatan 49,89% dibanding trafik normal pada hari yang sama,” paparnya. 

Sementara, arus lalu lintas di beberapa tol fungsional JTTS menyentuh 9.997 kendaraan.

Berikut rincian trafik kendaraan di setiap ruas JTTS per Senin kemarin: 

-Volume lalu lintas (VLL) di Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung capai 13.441 kendaraan.

- VLL Tol Palembang Indralaya Prabumulih 14.391 kendaraan.

- VLL Tol Betung - Tempino - Jambi (Bayung Lencir - Tempino) 3.918 kendaraan.

- VLL Tol Bengkulu  - Taba Penanjung 1.885 kendaraan.

- VLL Tol Pekanbaru - Durmal 15.009 kendaraan.

- VLL Tol Pekanbaru - XIII Koto Kampar 11.211 kendaraan.

 

Halaman:
1 2
