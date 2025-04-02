Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pasokan Listrik Dipastikan Aman Selama Libur Panjang Lebaran 2025

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |15:10 WIB
Pasokan Listrik Dipastikan Aman Selama Libur Panjang Lebaran 2025
PLN Siaga Listrik untuk Libur Lebaran. (Foto: Okezone.com/PLN)
JAKARTA - PLN kini fokus memastikan pasokan listrik untuk libur Lebaran setelah sukses memenuhi kebutuhan saat malam takbir hingga hari raya Lebaran 2025. Meski tren konsumsi listrik mengalami perubahan saat Idul Fitri, pembangkit listrik tetap optimal memenuhi kebutuhan. 

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, kegiatan operasional pembangkit tetap berjalan normal untuk menjaga pasokan listrik saat libur Idulfitri termasuk malam takbir. Dengan begitu masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan nyaman dan tenang.

"Kondisi pasokan listrik dari pembangkit dalam kondisi aman, kami berhasil memenuhi kebutuhan listrik saat malam takbir dan perayaan Idul Fitri," kata Edwin, Rabu (2/4/2025). 

Menurut Edwin sebagai subholding generation company, PLN Indonesia Power turut melaksanakan siaga kelistrikan pada momen lebaran. Penyediaan pasokan listrik yang andal juga sesuai dengan arahan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

 

