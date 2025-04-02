Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Prabowo Minta Tukang Bakso dan Sayur Bisa Dapat Rumah

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |18:19 WIB
Prabowo Minta Tukang Bakso dan Sayur Bisa Dapat Rumah
Prabowo Minta Tukang Bakso dan Sayur Bisa Dapat Rumah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar program perumahan rakyat tidak hanya diberikan kepada pekerja dengan gaji tetap. Presiden ingin mereka yang memiliki penghasilan tanpa gaji tetap, seperti tukang bakso dan pedagang sayur bisa mendapatkan rumah.

Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Permukiman, Maruarar Sirait atau disapa Ara usai menghadiri acara open house dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di kediaman Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025). 

1. Bantuan Rumah

Ara menjelaskan bahwa pemerintah kini mengubah sistem penyaluran bantuan perumahan dengan langsung menyasar komunitas-komunitas rakyat strategis. Bank-bank penyalur seperti BTN, Mandiri, BRI, dan Limbara juga telah dipersiapkan untuk mendukung program ini. Khusus di daerah, bank daerah seperti Bank Jabar akan berperan besar dalam penyaluran bantuan ini.

"Jadi sekarang sistemnya berbeda, kita langsung kepada rakyat, kepada komunitas-komunitas rakyat strategis, supaya dengan begitu banknya sudah bisa mempersiapkan diri, ya. Bank-bank penyalur, ya, kayak BTN, Mandiri, BRI, dan Limbara. Kalau bank penyalur di daerah itu yang paling banyak itu bank-bank Jabar, itu paling besar," ujar Ara.

 

