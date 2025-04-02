Strategi Jitu Hindari Boncos Usai Lebaran 2025, Prioritaskan Ini!

JAKARTA - Meski sudah menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji bulanan, masyarakat diingatkan untuk tidak berlebihan dalam merayakan Lebaran 2025. Masyarakat harus tetap mengatur keuangan di tengah pengeluaran yang besar supaya tidak ada masalah setelah hari raya.

Masalah yang sering terjadi yaitu "boncos". Ini merupakan perilaku konsumtif sesaat dan menyebabkan kondisi keuangan yang menurun drastis. Beberapa faktor menyebabkan hal ini terjadi, mulai dari euforia THR yang tidak terkendali hingga kurangnya perencanaan keuangan yang baik.

Menurut Perencana Keuangan Mike Rini salah satu penyebab utama fenomena boncos adalah sikap terlalu optimis dalam membelanjakan uang THR. Banyak orang merasa mereka memiliki cukup uang sebelum THR benar-benar keluar. Akibatnya, mereka mulai berbelanja dengan harapan dapat melunasi tagihan setelah mereka menerima THR. Namun, kenyataannya seringkali berbeda.

"Jadi fenomenanya adalah belanja dulu baru bayar belakangan. Kenapa bisa boncos? Karena ternyata begitu menerima THR-nya, yang dilakukan itu bukan melunasi pembelanjaan yang tadi, yang pastinya dibayar dari hutang. Ngambil dulu kan barangnya, bayarnya belakangan. Tapi dia malah belanja lagi, sehingga bayaran hutangnya disekalianin ketika nanti terima gaji. Ya boncos," ujar Mike kepada Okezone.com.

THR seharusnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Fitri, tetapi banyak orang menganggapnya sebagai "uang kaget" yang dapat digunakan sesuka hati. Fenomena boncos juga disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang berbelanja tanpa rencana, terutama saat berbelanja untuk kebutuhan THR. Tekanan sosial turut memperparah fenomena boncos, karena banyak orang merasa harus tampil maksimal saat Hari Raya Idul Fitri, mulai dari pakaian hingga hidangan.

Tips Menghindari Fenomena Boncos

Untuk menghindari fenomena boncos, penting untuk memiliki perencanaan keuangan yang matang. Sisihkan sebagian THR untuk tabungan atau investasi jangka panjang serta zakat fitrah, zakat mal, dan kebutuhan Hari Raya Idul Fitri.

"Setelah Anda potong untuk kewajiban Anda sebagai Muslim, maka lalu potong dulu 10% untuk menambah tabungan dan investasi kita. Kapan lagi kan ya punya uang lebih untuk menambah-nambah tabungan dan investasi. Barulah sisanya untuk kebutuhan Hari Raya," saran Mike.

Selain itu, pastikan untuk memahami faktor-faktor yang mendorong anda untuk berbelanja tanpa kendali, seperti kebosanan atau pengaruh diskon besar-besaran. Hindari berbelanja secara impulsif. Alihkan perhatian anda ke aktivitas yang lebih menguntungkan.